颱風天照樣搶！好市多iPhone Duo售72,349元、5分鐘完售

蘋果首款摺疊手機iPhone Duo今（23）日正式開賣，掀起新一波換機熱潮。據好市多現場會員直擊，iPhone Duo開賣短短5分鐘便宣告完售，顯示新機買氣熱絡。儘管薔琵颱風來襲，全台好市多今日仍照常營業，搭配新機價格優勢及會員回饋，吸引消費者關注。

好市多此次推出iPhone Duo 256GB機型，售價72,349元，並針對黑鑽會員提供2%消費回饋，若搭配符合條件的聯名卡最高2%回饋，合計最高可享4%回饋。

以iPhone Duo 256GB售價72,349元計算，若符合完整4%回饋條件，回饋金最高約2,894元。對黑鑽會員而言，單次購機所獲得的回饋，即有機會抵過黑鑽卡升等年費，進一步提高會員購機誘因。

除了首款摺疊機，iPhone 18系列在好市多也展現價格競爭力。其中，iPhone 18 Pro 256GB售價43,399元，較蘋果官網便宜1,501元；512GB售價50,149元，價差達1,751元。

至於iPhone 18 Pro Max，256GB售價48,249元，較官網便宜1,651元；512GB售價54,949元，價差進一步擴大至1,951元。若再加計符合資格的黑鑽會員及聯名卡回饋，購機成本還有機會進一步降低。

隨著iPhone Duo上市引發搶購，好市多熱門機型後續供貨也受到關注。好市多表示，Apple系列各項商品將依實際到貨情況，陸續於賣場陳列販售，消費者可留意各賣場供貨狀況。