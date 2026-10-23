好市多開賣iPhone Duo現場價曝光！內湖店5分鐘賣完 最高狂省破5千

iPhone Duo首賣日遇上颱風攪局，台北市2家Apple直營店均暫停營業，但好市多全台賣場今日維持正常營運，立刻成為不少想首日立刻入手的果粉搶購新機熱點。

近年好市多成為果粉購買Apple新品的熱門通路，除了本來就具競爭力的現場售價，加上黑鑽會員消費回饋與Costco聯名卡優惠，讓內湖店今早在開門前就有不少會員排隊等候，現場iPhone Duo現貨更在開賣後約5分鐘內售罄，搶購相當踴躍。

好市多內湖店今早僅提供iPhone Duo 256GB現貨，現場價格也正式曝光，售價為72,349元，較官網原價74,900元便宜2,551元，價差相當有感。現場排隊會員透露，店內備有256GB黑色、白色各10支，數量不多，真的要搶首批入場才有機會。

除了現場價差，會員回饋也是吸引果粉的重要原因。黑鑽會員可享消費2%回饋，搭配Costco聯名卡刷卡消費，賣場內最高還可享2%好多金回饋，符合完整回饋條件者，合計最高可享4%回饋。以iPhone Duo 256GB現場售價72,349元試算，若符合全部回饋資格，最高可獲得約2,894元回饋金，光買1支iPhone Duo就有機會賺回黑鑽卡升等年費。

不只iPhone Duo，好市多也持續販售iPhone 18 Pro系列，iPhone 18 Pro 256GB現場售價43,399元，比Apple官網便宜1,501元；512GB售價50,149元，價差1,751元。iPhone 18 Pro Max 256GB售價48,249元，比官網便宜1,651元；512GB售價54,949元，則便宜1,951元。若再搭配符合資格的會員及聯名卡回饋，也都有吸引人的價格優勢。

不過，消費者仍須留意，各分店的機型、容量與顏色庫存可能不同，全系列均限購1支且熱門款式不一定隨時有貨。此外，使用Costco聯名卡分期付款，將無法享有好多金回饋。

針對後續供貨，好市多表示，Apple系列各品項將依實際到貨狀況陸續陳列販售。想入手iPhone Duo或iPhone 18 Pro系列的消費者，可留意各分店最新供貨情形，把握後續到貨機會。

好市多內湖店今提供iPhone Duo 256GB現貨，現場售價為72,349元，較官網原價狂省2,551元。圖／讀者提供