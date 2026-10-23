颱風天iPhone Duo首發日 好市多嘉義店門前果粉排隊逾10小時

颱風薔琵來襲，嘉義市今天停班停課，蘋果首款折疊手機iPhone Duo首賣，果粉搶機熱度不減。由於蘋果直營店受颱風影響暫停營業，原訂今天到店取貨的消費者須等門市恢復營業後才能領機；好市多宣布全台賣場今天正常營運，成為果粉搶先入手新機的另類選擇。

好市多嘉義店昨天傍晚出現排隊人潮，不少果粉提前到場卡位，搶在首賣日第一時間入手新機。有人自備椅子，在颱風來襲前夕排隊，苦等超過10小時，仍不確定今天究竟能否順利買到手機。

現場排隊秩序大致良好，果粉坐著滑手機打發時間，耐心等待賣場開門。不過，對於究竟有多少支iPhone Duo可供銷售，好市多工作人員表示，目前不清楚公司實際配貨數量，無法確認能供應多少消費者，排隊民眾只能期待自己順利搶到首批新機。

蘋果官網資料顯示，iPhone Duo於10月23日正式開賣，提供星光白、夜空色兩種顏色，容量分為256GB、512GB、1TB及2TB，官方售價分別為7萬4900元、8萬1900元、9萬6900元及11萬8900元。

由於新機採預購方式銷售，加上首發供貨數量有限，網路傳出部分容量的轉售行情已被炒高，甚至出現10萬元以上的黃牛價。不過，相關實際成交價格仍有待確認，且2TB版本官方定價本來就已超過10萬元，市場行情仍須依不同容量及版本區分。

蘋果表示，持有首賣日直營店取貨訂單的消費者，若收到門市暫停營業通知，可於門市恢復正常營業後，在營業時間內前往取貨。好市多則維持賣場營運，讓急著拿到新機的果粉有機會轉往賣場選購，但實際能否買到，仍取決於各分店庫存。

颱風天碰上新機首賣，好市多嘉義店果粉冒風雨提前排隊，為搶新機徹夜守候。由於颱風期間風雨及交通狀況多變，民眾前往賣場前仍應留意最新氣象資訊與營業公告，避免為了搶購手機而忽略自身安全。

颱風薔琵來襲，嘉義市今天停班停課，蘋果首款折疊手機iPhone Duo首賣，果粉搶機熱度不減，好市多嘉義店昨天傍晚出現排隊人潮，不少果粉提前到場卡位。記者魯永明／攝影