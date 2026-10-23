網紅翻車頻傳…誰守住觀眾的信任？百萬YouTuber信任溫度TOP 10出爐 2026 Q3 HowHow拿第一

在短影音與社群資訊快速更迭的時代，即便能靠一支影片迅速吸引流量，卻未必能累積長期的信任。以百萬級YouTuber來說，觀眾之所以願意持續追蹤並參考其建議，與創作者平常所奠定的良好形象與互動關係有關。為了展現流量數字之外的多元影響力，大數據股份有限公司旗下《網路溫度計DailyView》特別推出「信任溫度」指標。

本次評比以訂閱數突破百萬的YouTuber為對象，納入具中華民國國籍或長期定居台灣的創作者，綜合整理公開可查證的內容表現、社會事件及社群互動等數據，進行多面向的資料蒐集與分析。

「信任溫度」採總分100分制，從「真實性」、「風險性」、「穩定度」、「專業性」及「網絡性」五大構面，觀察創作者在公開資訊與網路口碑中的信任相關表現，讓「信任」不再僅止於在主觀感受，而能透過多元數據提供更具體的觀察依據。

2026年第三季的評比結果，由HowHow、啾啾鞋、黃大謙搶下前三。除此之外，還有哪些YouTuber上榜？唐綺陽、白癡公主又是第幾名？趕快來看本次榜單及上榜原因！

No.10 千千｜76.80分

YouTube訂閱數：190萬（統計至2026/10）

千千從台大醫院研究護理師轉型為美食YouTuber，憑藉驚人的食量和自然率真的風格累積大量粉絲。本季她的「網絡性」明顯提升，主要來自粉絲數與正面聲量的提升(粉絲成長率達1.06%、正面聲量成長32%)。關鍵在於她參與跨國辦桌實境節目《請世界吃桌》；節目中，她和總召隋棠調換內外場職務、獨自處理帶刺玫瑰等畫面，引發網友熱議，部分觀眾也為她抱不平。相關討論雖伴隨不同意見，也使她的「風險性」構面分數略有變化。面對外界關心，千千回應自己「完全沒有受到委屈」，並請大家理性看待節目剪輯，讓許多觀眾直呼被她圈粉，媒體也以「做事仔細、高EQ」形容她；曾和她合作業配的團隊也發文表示，她待人親切、沒有架子，遇到狀況也願意主動承擔。這起事件除了帶動社群討論，也讓外界有機會從不同面向認識千千，相關正面評價與互動表現，成為本季「網絡性」變化的觀察重點。

No.9 超粒方｜78.59分

YouTube訂閱數：131萬（統計至2026/10）

超粒方長期解析電影、動漫與流行文化，透過角色背景、彩蛋線索與作品設定的整理，協助觀眾理解劇情及創作脈絡。本季他在「網絡性」中的社群活躍度有大幅成長，平均讚數成長112%。隨著暑期大片接連上映，他推出《復仇者聯盟：末日崛起》正式預告解析、《蜘蛛人：重生日》彩蛋全解析和《愛你致死不渝》深度解析等影片透過背景介紹與彩蛋整理，三支影片的按讚數皆超過7,000次。

超粒方的觀點也受到部分影迷引用，提到觀看超粒方的解析後，發現過去未曾留意的觀點，也有影迷引用他的分析作為論點依據。這些回饋呈現其內容不僅獲得社群互動，也延伸至影迷的觀點交流與作品討論，展現其內容的在「專業性」構面的影響力。

No.8 唐綺陽｜79.70分

《網路溫度計DailyView》

《網路溫度計DailyView》

YouTube訂閱數：123萬（統計至2026/10）

唐綺陽將占星、時事與情緒議題結合，以貼近生活的語言陪伴觀眾理解焦慮、關係與生活變化，也因此長年被稱為「國師」。她的「專業性」100分，背後是多項獎項肯定，包含Podcast《唐陽雞酒屋》獲2024年第59屆廣播金鐘獎「Podcast生活風格節目獎」，2025年獲《網路溫度計DailyView》網路口碑之星「年度最具網路領袖價值YouTuber」，反映其長期內容經營與跨平台影響力。

本季她在「網絡性」構面獲得91.1分，星座解析內容持續受到媒體關注與引用。8月陳幸妤與趙建銘相關事件引發討論時，新聞媒體以「雙雙命中唐綺陽最新預言」為題報導，反映其占星內容在媒體議題中的曝光與討論。《鏡週刊》專訪也提到，唐綺陽將自己的內容定位為「療癒」，希望透過分享與分析，為觀眾帶來情緒上的支持；此外，她也公開分享兩年間減重28公斤及健康管理的個人經驗。從占星解析、Podcast到個人生活分享，唐綺陽以多元內容與觀眾持續交流，讓她成為大眾迷惘時想聽到的聲音。

No.7 貓貓蟲咖波／亞拉｜80.64分

YouTube訂閱數：308萬（統計至2026/10）

由創作者亞拉打造的知名角色IP「貓貓蟲咖波」，以無對白、跨語言的角色內容布局多個社群平台，療癒形象深植人心。本季咖波的信任分數持續上升，「網絡性」構面表現亮眼，好評影響力3.198、貼文平均讚數18,268，「網絡性」提升到92.9分。

社群上的正面評價也促成咖波受邀參與公部門及文化活動合作，基隆市政府「潮境海灣節」今年與咖波聯名，活動現場民眾排隊搶拍；文博會「貓經濟」專題也把咖波列為代表性的台灣原創IP。「專業性」方面，9月底獲《網路溫度計DailyView》網路口碑之星「年度最具網路領袖價值YouTuber」，「專業性」升至97.5分。隨著角色IP知名度提升，網路上也出現冒用咖波名義的帳號及未經授權商品等情形，官方持續發文，提醒粉絲留意詐騙以及未經授權的宣傳。從作品、合作到守護粉絲，咖波累積的不只是人氣，展現角色IP在跨世代的多元影響力。

No.6 白癡公主｜81.92分

《網路溫度計DailyView》

《網路溫度計DailyView》

YouTube訂閱數：160萬（統計至2026/10）

白癡公主以搞笑影片起家，憑著「怪怪美少女」的形象推出各種不同企劃，敢玩敢挑戰的個性是她的招牌。本季她「穩定度」獲得0.964分，關鍵是她用企劃挑戰和系列節目長期陪伴觀眾；近年她持續經營開箱觀眾住家的《侵門踏戶》、體驗各行各業的《太職了》，以及探討人生議題的《人生痴想》，本季三個系列都有新集數：7月《太職了》挑戰當灌籃教練，8月《侵門踏戶》開箱到第26集，9月《人生痴想》則探討「長女病」相關話題，引來許多觀眾留言分享自己的經驗。長期穩定推出的節目系列，讓觀眾對頻道內容有明確的預期，也逐漸建立持續追看的習慣。累積15年的頻道經營經驗，呈現她在內容創作上的持續投入與穩定表現。

No.5 MASAの料理ABC｜82.58分

YouTube訂閱數：188萬（統計至2026/10）

MASA是在台灣具有相當知名度的日籍料理創作者，15年來持續以中文分享日式與家常料理，料理步驟清楚與精準的食材比例是他的招牌。本季他維持每週固定更新的頻率，第三季共推出17支影片，「穩定度」構面提升至0.964。8月推出的〈零失敗黃金比例！一次學會3種茶碗蒸〉，詳細介紹食材比例與製作步驟，讓觀眾在家也能照著做出成功的料理。

他的料理專業也延伸至公部門活動與媒體報導。8月連續第三年受高雄市政府邀請，參與「台日大港水果祭」示範水果料理；中秋節前夕，媒體介紹烤肉醬配方時，也引用MASA分享的料理做法。長期累積的料理經驗與穩定的內容產出，讓MASA成為不少觀眾學習料理時的重要參考來源。

No.4 Onion Man｜82.77分

YouTube訂閱數：146萬（統計至2026/10）

Onion Man (洋蔥) 是圖文系YouTuber，以動畫講述生活中的各種新鮮事，頂著橘色頭髮的洋蔥和阿文、紅傑等角色，是許多觀眾熟悉的面孔。憑著在YouTuber圈裡的好人緣，他本季在「網絡性」構面，被其他創作者Feat提及次數比上一季再成長48%，越來越多人與他合作、在影片中同框 。7月他推出「我與網紅朋友私下的關係篇」，阿滴、阿啾、鹿人等好友一起入鏡，大方呈現鏡頭外的真實交情；同月也受邀到「玩什麼鬼啦」頻道一起玩遊戲、8月YouTuber徐海莉補辦婚宴，他不只到場祝福，還上台獻唱。

Onion Man在「風險性」構面也有亮眼表現，獲得0.985分，在91位受評創作者中排名第12。依本次觀測資料，未發現相關監管裁罰、司法敗訴或重大社會爭議紀錄。從跨頻道合作到公開場合的交流，Onion Man展現與其他創作者的良好互動關係，也讓觀眾有機會在動畫作品之外，看見他的不同面貌，進一步拓展內容的社群影響力。

No.3 黃大謙｜84.87分

YouTube訂閱數：112萬（統計至2026/10）

黃大謙以一本正經的冷面幽默與反諷式社會觀察走紅，近年與好友一起出國拍片，海外實測企劃成為頻道特色。本季從第14名躍升第3名，是榜單最大黑馬，關鍵在於「穩定度」與「網絡性」構面均有明顯提升。他在第二季YT頻道呈現停更狀態，網友一度在Threads敲碗頻道更新；第三季接連推出〈第一次當西班牙導遊！帶四角戀成員去聖地爬山！〉、〈帶八個錢包去巴塞隆納逛三天，回來會剩下幾個？〉與〈我為什麼一直出國？〉等影片，「穩定度」指標回升到0.947，「網絡性」也由82.80分成長到93.98分，其中互動率與粉絲成長率皆名列前5，成為名次大幅躍升的主因。

8月13日發布的巴塞隆納實測影片尤其受到關注。他帶著8個錢包實測當地旅遊安全，並在影片中分享遭遇疑似搶劫事件的經過，包括有人以潑漆製造混亂、趁機取走金項鍊等情節。他透過影片還原事發過程，並提醒旅客在國外遇到類似情況時，要第一時間護住隨身財物與首飾，相關內容也獲多家媒體跟進報導。

此外，他的「專業性」構面維持94.61分。即使停更一季，觀眾仍在他回歸時以互動力挺，讓他躍上信任溫度排行第三名。

No.2 啾啾鞋｜84.90分

YouTube訂閱數：160萬（統計至2026/10）

啾啾鞋以冷知識、科普與書評影片聞名，擅長用輕鬆口吻搭配迷因梗，把艱深知識拆解成容易理解的內容。頻道經營13年，各項觀看數據與流量長年維持穩健水準，連載843天的《直男看甄嬛》也在8月圓滿完結，展現長期深耕內容的耐心與穩定度，讓他從第一季到第三季皆穩居排行榜前兩名。依本次觀測資料，未見裁罰紀錄或重大爭議事件，「風險性」構面僅因少量疑似冒用帳號的相關資訊略有變化。

啾啾鞋在本季「專業性」獲得97.09分。他是國際高智商組織門薩的正式會員，入會測驗成績達全球前1%，順利取得高智商認證。除了持續推出「啾讀」書評和冷知識影片，他解說冷氣Fuzzy鍵的影片，也獲得媒體報導引用。本季媒體引用次數增至16次，助攻「網絡性」維持86.17分，從長期知識內容創作到媒體引用，也自然深化了觀眾將其頻道視為實用生活百科品牌，信任溫度排名高居第二。

No.1 HowHow｜89.97分

YouTube訂閱數：154萬（統計至2026/10）

HowHow以荒誕無厘頭的劇情短片走紅，擅長一人分飾多角，把品牌業配融入天馬行空的故事，被網友封為「業配之王」。他以89.97分奪得第三季冠軍，長期穩定的頻道經營是本季表現亮點之一。依本次觀測資料，他在「風險性」構面未見重大負面爭議事件，本季數值起伏僅受偽冒帳號影響 ；「穩定度」更以0.993在所有受評創作者中排名第一，頻道經營19年仍維持每週更新，本季更推出新系列《科學法官》，以科學角度檢驗影視作品，同時透過多元系列企劃，持續拓展內容題材與觀眾互動。

在「專業性」方面，HowHow獲得100分，過去曾獲走鐘獎第3屆最佳動畫獎、最佳戲劇腳本獎及第6屆最佳戲劇獎；本季更受邀擔任2026 LEXUS MY FILM短影音生活影展評審導師，也與高雄市勞工局合作拍攝職場性平宣導影片。從影音創作、影展評審到公部門宣導合作，展現其創作經驗在不同領域的應用與影響力。本季負面聲量較上季減少17%，「網絡性」獲85.26分。綜合長期內容經營、專業表現與網路數據等多項指標，HowHow在本季信任溫度排行榜中奪得第一名。

因為爭議事件，也讓高人氣的Youtuber的信任溫度受到影響。以蔡阿嘎為例，原始分析將其當季前後的公開爭議討論列入觀察。他的信任分數從Q1的78.92分一路降到Q3的60.22分，排名也從第8名跌至第50名 。Joeman第三季分數較上季減少3.02分，期間曾因私人感情事件引發網路討論。

網路時代，創作者的爭議，影響不僅止個人形象，也可能延伸至品牌合作，工作機會，甚至涉及主管機關裁罰。百萬訂閱能帶來聲量，卻不一定代表觀眾的信任。流量可能因一支影片迅速攀升爆紅，但信任需要長期累積，一次失言或爭議就可能大打折扣。「信任溫度」結合多元、公開數據，將原本分散的數據轉化為可持續觀察的指標，讓流量進一步走向品質與責任，提供大眾不同面向的評估視角。

分析說明

「信任溫度」由大數據股份有限公司提出，本次觀測期間為2026年7月1日至9月30日，研究對象為YouTube訂閱數達100萬以上、具有中華民國國籍或長期居住台灣的創作者。已公開宣布停止更新或解散的頻道，不納入本次觀測範圍。

「信任溫度」結合公開資訊及《KEYPO大數據關鍵引擎》的網路輿情資料與分析能力，從五大構面進行綜合評估，包括：

真實性： 觀察創作者身分、公開資訊的真實性與可查證程度，以及涉及不實資訊的相關紀錄。

風險性： 檢視監管裁罰、司法紀錄、社會爭議及遭冒名等公開風險資訊。

穩定度： 觀察頻道更新頻率、粉絲活躍程度及內容產出表現。

專業性： 評估可查證的公開專業背景、相關資格及獲獎紀錄等。

網絡性： 分析網路口碑、社群互動及媒體引用與創作者提及等表現。

「信任溫度」反映創作者於特定觀測期間，依既定評估方法所呈現的公開資訊及網路數據表現，並非民意調查，也不等同對個人品格或實際可信程度的定論。「信任溫度」採總分100分制，分數越高，代表該創作者在本模型所設定的信任相關構面中，整體評估表現越佳，不代表所有面向均無風險或爭議。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

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