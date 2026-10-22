快訊

人龍再現 晚間台北車站要搭高鐵自由座人潮擠爆

聽新聞
0:00 / 0:00

信義區高CP值名店！建忠牛肉麵「停售牛肉麵」　網友：老婆餅沒老婆了

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
建忠牛肉麵。圖／擷取自google map
建忠牛肉麵。圖／擷取自google map

把握機會！鄰近台北醫學大學的「建忠牛肉麵」，近日宣佈因老闆體力已不勝負荷，預計於明年春節休假後，全面停售「牛肉麵類」品項。隨著消息出爐，網友也表示「cp值最高的牛肉麵沒了」、「我的愛店牛肉麵沒了」，更有粉絲留言「牛肉麵不賣牛肉！？就好像太陽餅裡沒有太陽、老婆餅裡面沒有老婆了」

建忠牛肉麵最初於吳興市場起家，後於2012年遷至現址。相較於所處的台北市信義區消費水準，店內提供販售的紅燒牛肉麵、清燉牛肉麵、紅燒牛雜麵均為小碗100元、大碗130元，平實的價格深獲附近居民、學生的喜愛，在google map累積超過1,600則評論，平均獲得4.1分。除了牛肉相關麵食，店內也提供榨菜肉絲麵、紅燒豬肉麵、炸醬乾麵等品項，以及多樣化的滷菜選擇。

過去建忠牛肉麵多會規劃春節、暑假等長時間的休息計畫，2022年時，也曾因老闆進行膝蓋手術而暫停營業9個月。近日業者發布公告，指出老闆已屆齡退休，體力已不勝負荷，預計於2027年，麵店春節休假後，「牛肉麵類品項，全部停售」。至於豬肉麵類、魯味小菜品項維持原樣。對於喜愛店內牛肉品項的民眾，恐得把握最後的機會。

春節 牛肉麵 信義區

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

住1晚逾2萬元！新開幕台北洲際酒店抱怨多 1碗牛肉麵要價近千掀議

台股衝近5萬卻沒變有錢？牛肉麵漲到200元…0050、009826布局策略一次看

哪個你最有感？2026十大漲價小吃

屋馬燒肉「帳單放錯地方」！女客怒給一星負評 網傻眼：找麻煩吧

相關新聞

信義區高CP值名店！建忠牛肉麵「停售牛肉麵」　網友：老婆餅沒老婆了

把握機會！鄰近台北醫學大學的「建忠牛肉麵」，近日宣佈因老闆體力已不勝負荷，預計於明年春節休假後，全面停售「牛肉麵類」品項。隨著消息出爐，網友也表示「cp值最高的牛肉麵沒了」、「我的愛店牛肉麵沒了」，更有粉絲留言「牛肉麵不賣牛肉！？就好像太陽餅裡沒有太陽、老婆餅裡面沒有老婆了」

致敬獨立製表教父百年誕辰！ 22枚George Daniels傳奇時計新加坡展出

適逢英國製錶大師George Daniels百年誕辰，富藝斯鐘表（Phillips in Association with Bacs & Russo）攜手新加坡之名表店歐佳時（The Hour Glass），推出「GEORGE DANIELS 100 "The Genesis of Artisanal Watchmaking"」紀念特展，將於11月12日至15日在新加坡The Singapore EDITION酒店舉行的IAMWATCH鐘表盛會登場。展覽集結22枚George Daniels最具代表性的時計傑作，其中最受矚目的焦點，無疑是1982年製作的「Space Traveller I」與「Space Traveller II」懷表，兩件作品自分離逾40年後首度同場亮相，呈現大師對機械製錶理念不斷探索、精進的歷程。公眾展覽時間為11月13日至15日，另將於11月14日首映全新紀錄片，回顧大師對當代製表藝術的深遠影響。展覽結束後，預計於2027年初移師富藝斯倫敦總部展出。

FENDI羅馬總部限時開放！ 雙特展解密頂級工坊絕技

精品集團LVMH於2026年10月16日至18日盛大舉行「Les Journées Particulières 2026」開放日活動。義大利時尚品牌FENDI開放羅馬總部Palazzo della Civiltà Italiana，呈獻「A Fairy Tale of the Future」與「Selecta」兩大高級訂製服展覽，並由工匠現場示範，揭密品牌頂級高訂工藝。

7-ELEVEN 聯名日本爆紅 Loveez！ 5大主題店登場、30款新品一次看

7-ELEVEN再度攜手日本人氣IP搶攻年輕消費市場！7-ELEVEN宣布，首度聯名日本爆紅原創角色「Loveez」，自10月28日起推出「心動食光Loveez」系列活動，以人氣情侶角色皮皮（Sumoppi）與琪琪（Pyonchii）為主角，推出超過30款聯名商品，涵蓋鮮食、烘焙、甜點、水果、零食、飲料及現做冰品等，並同步打造全台五間大型主題門市，還有免費LINE貼圖及台鐵限定圖案車票，搶攻Z世代與IP粉絲商機。

從入門甜酒到15.8萬元拉菲堡！ 萬家福Wine Fair一次滿足新手與藏家

近年葡萄酒消費市場面臨世代交替的轉型變動，年輕族群追求快節奏與新鮮感，葡萄酒傳統繁複的產區歷史與酒標知識常讓新手陷入迷惘，轉而購買啤酒、燒酒等容易入手的酒款。為破解消費者的挑酒痛點，萬家福與樂家康年度盛事「2026秋季Wine Fair」將於10月30日至11月29日隆重登場。今年特別邀請Anton、Eric、Kelly、Vincent及「阿宅的異想世界」等5位知名品酒達人與粉專親臨評分推薦，嚴選來自新舊世界超過600支優質好酒，並重磅推出全新的「葡萄酒情境式選酒指南」。

萬聖節搞怪！Mister Donut 3款「搞怪波堤」買6送2、亞尼克「送魔幻指尖」

萬聖節將至，亞尼克推出一系列萬聖期間限定商品，打造滿滿儀式感。其中「迷你鬼精靈派對」選用貝可拉73%巧克力做出甘納許，搭配酥脆塔皮，每個189元。「萬聖點心杯」則是採隨機杯型販售，吃得到蒸布丁、北海道奶霜、新鮮水果，每杯289元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。