信義區高CP值名店！建忠牛肉麵「停售牛肉麵」　網友：老婆餅沒老婆了

把握機會！鄰近台北醫學大學的「建忠牛肉麵」，近日宣佈因老闆體力已不勝負荷，預計於明年春節休假後，全面停售「牛肉麵類」品項。隨著消息出爐，網友也表示「cp值最高的牛肉麵沒了」、「我的愛店牛肉麵沒了」，更有粉絲留言「牛肉麵不賣牛肉！？就好像太陽餅裡沒有太陽、老婆餅裡面沒有老婆了」

建忠牛肉麵最初於吳興市場起家，後於2012年遷至現址。相較於所處的台北市信義區消費水準，店內提供販售的紅燒牛肉麵、清燉牛肉麵、紅燒牛雜麵均為小碗100元、大碗130元，平實的價格深獲附近居民、學生的喜愛，在google map累積超過1,600則評論，平均獲得4.1分。除了牛肉相關麵食，店內也提供榨菜肉絲麵、紅燒豬肉麵、炸醬乾麵等品項，以及多樣化的滷菜選擇。

過去建忠牛肉麵多會規劃春節、暑假等長時間的休息計畫，2022年時，也曾因老闆進行膝蓋手術而暫停營業9個月。近日業者發布公告，指出老闆已屆齡退休，體力已不勝負荷，預計於2027年，麵店春節休假後，「牛肉麵類品項，全部停售」。至於豬肉麵類、魯味小菜品項維持原樣。對於喜愛店內牛肉品項的民眾，恐得把握最後的機會。