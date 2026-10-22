追夢成功！首爾名廚孫鍾元圓夢 「Eatanic Garden」擠進世界百大餐廳

全球餐飲界年度指標之一「The 50 Best Restaurants」公布2026年排名第51至100名的延伸榜單，韓國首爾餐廳「Eatanic Garden」名列第72名。對孫鍾元主廚而言，這份成績不只是國際評選的肯定，更是多年來對料理抱持憧憬、與團隊共同努力的重要里程碑。他表示，未曾想過有一天能進入這份仰望已久的榜單，得知入選消息時既驚喜又感動。

孫鍾元回顧，從踏上廚師之路開始，「The 50 Best Restaurants」便是他一直關注、心生嚮往的餐飲榜單。這次「Eatanic Garden」以新入榜餐廳獲選第72名，讓他感到格外意外，也讓這個名次有了不同於單純排名的意義。在他看來，這份榮譽並非個人努力的成果，而是仰賴一群優秀夥伴長期並肩合作，才能共同走到今天。

對於此次入選，孫鍾元不希望只將它視為一項值得慶祝的成就，而是期盼以此為新的起點，持續帶領「Eatanic Garden」向前邁進。他表示，團隊未來仍會保持學習的態度，不斷精進料理與餐飲實踐，讓更多國際食客認識韓國料理的魅力，以及其背後深厚的飲食文化與傳統。

孫鍾元也特別向一路同行的團隊成員，以及持續給予支持與鼓勵的所有人表達感謝。對「Eatanic Garden」而言，第72名不只是登上國際餐飲舞台的成績，也代表著持續探索韓國料理、將在地飲食文化帶向世界的下一段旅程。

「Eatanic Garden」以新進榜餐廳於「The 50 Best Restaurants 2026」拿下第72名。圖／The 50 Best Restaurants提供