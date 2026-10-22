日本Loveez來襲！7-ELEVEN打造5間大型主題店 雪淋霜奶霜飲首度開賣
日本人氣原創角色「Loveez」即將攻佔7-ELEVEN，自10月28日起將企劃「心動食光Loveez」以情侶戀愛日常為主題的系列聯名商品，軟萌療癒的情侶檔皮皮（Sumoppi）和琪琪（Pyonchii）躍上商品包裝，涵蓋正餐、輕食、烘焙、甜點、水果、零食、飲料、CITY茶飲與現做冰品等超過30款品項，透過小情侶間互動造型與情境變化，提高商品可愛度與品嘗樂趣，同時打造期間限定的主題門市及免費LINE貼圖，搶攻年輕世代心佔率。
7-ELEVEN首度聯名全網粉絲突破200萬、日本爆紅原創IP角色「Loveez」，首波帶來有點小情緒化及可愛傲嬌形象的小情侶皮皮、琪琪，並陸續打造5間大型主題店，位於圓山捷運站週邊的圓泉門市搶先登場，店內與店外以大片牆面布置角色視覺，並以「情侶10大約會行程」設計野餐、旅行、一起買消夜、享受大自然等多元情境互動；位於西門町商圈的鑫武昌門市則是展現小情侶的粉紅泡泡居家日常。台中一中門市、淡溝門市與高雄巨漢門市也將陸續登場。
「Loveez」在日本即是以LINE貼圖累積高人氣話題，至今已創下下載量突破1,300萬次的紀錄，自10月27日上午11點起至11月26日7-ELEVEN也推出實用的「日本超人氣Loveez情侶初登場」貼圖限時免費下載，共有16款可愛造型，包含情侶間最適用的甜蜜撒嬌小語，還有超萬用的「生日快樂」、「Hello」、「你真棒」等實用語錄。另外「Loveez」首度登台更與臺鐵公司聯手，10月28日至11月3日於全台各大車站的售票窗口及自動售票機內購買「臺鐵區間車車票」，印有Loveez獨家限定肖像的圖案將躍上票券。
7-ELEVEN與「Loveez」聯名帶來吸睛新品，自10月28日起於限定門市推出霜淇淋創新吃法—「雪淋霜奶霜飲」將現擠霜淇淋加入冰牛奶後調製，把霜淇淋變得濃郁好喝，不同口味霜淇淋都可以特調製作；同時全新開發日本流行的水果三明治「藍莓三明治」，嚴選飽滿多汁的祕魯新鮮藍莓，抹上清爽的鮮奶油與藍莓果醬，酸甜不膩口；「椒心芝愛拌麵」則以川味花椒搭配濃醇麻醬拌麵，入口香麻層次豐富，還有嚴選日本葉影弘前富士蘋果的「日本削皮蘋果袋」。
本次7-ELEVEN聯名商品價格落在百元內即可入手，包裝具甜蜜巧思，指定活動期間購買兩件指定品項還可享OPENPOINT點數10倍送優惠。餐點口味網羅深受年輕族群喜愛的熱門商品回歸，像是人氣口味圓形飯糰，以及多款冷藏三明治、Ohlala經典義大利麵，兼具美味與營養的歐姆蛋包飯和輕食餐盒；甜點系列則呼應「Loveez」甜蜜黏膩的可愛形象，推出「日式麻糬泡芙」、「舒芙蕾布丁」與「草莓蛋糕蒙布朗」，還有「台式馬卡龍」、「爆漿卡士達菠蘿」、「鈴鐺小蛋糕」等常溫糕點麵包，每月熱賣逾3萬盒的「繽紛水果拼盤」也將在11月初換上Loveez全新包裝。
不僅如此，思樂冰杯身同步換上化身愛神邱比特的「Loveez」心動造型，搭配「雪碧清爽檸檬風味」，打造淡雅活潑視覺。CITY TEA、!+?CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR也將自10月28日起換上Loveez主題聯名杯，10月28日至11月3日再加碼好料、好茶雙重優惠，包含不可思議茶BAR純茶、指定茶拿鐵品項加原味珍珠、雙色圓或黑糖粉粿，享優惠價最低45元起，CITY TEA黃金蕎麥系列則有同品項第2杯10元。
●附註：詳細活動內容以門市、APP、官網公告為準。
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