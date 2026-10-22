日本Loveez來襲！7-ELEVEN打造5間大型主題店 雪淋霜奶霜飲首度開賣

日本人氣原創角色「Loveez」即將攻佔7-ELEVEN，自10月28日起將企劃「心動食光Loveez」以情侶戀愛日常為主題的系列聯名商品，軟萌療癒的情侶檔皮皮（Sumoppi）和琪琪（Pyonchii）躍上商品包裝，涵蓋正餐、輕食、烘焙、甜點、水果、零食、飲料、CITY茶飲與現做冰品等超過30款品項，透過小情侶間互動造型與情境變化，提高商品可愛度與品嘗樂趣，同時打造期間限定的主題門市及免費LINE貼圖，搶攻年輕世代心佔率。

7-ELEVEN首度聯名全網粉絲突破200萬、日本爆紅原創IP角色「Loveez」，首波帶來有點小情緒化及可愛傲嬌形象的小情侶皮皮、琪琪，並陸續打造5間大型主題店，位於圓山捷運站週邊的圓泉門市搶先登場，店內與店外以大片牆面布置角色視覺，並以「情侶10大約會行程」設計野餐、旅行、一起買消夜、享受大自然等多元情境互動；位於西門町商圈的鑫武昌門市則是展現小情侶的粉紅泡泡居家日常。台中一中門市、淡溝門市與高雄巨漢門市也將陸續登場。

「Loveez」在日本即是以LINE貼圖累積高人氣話題，至今已創下下載量突破1,300萬次的紀錄，自10月27日上午11點起至11月26日7-ELEVEN也推出實用的「日本超人氣Loveez情侶初登場」貼圖限時免費下載，共有16款可愛造型，包含情侶間最適用的甜蜜撒嬌小語，還有超萬用的「生日快樂」、「Hello」、「你真棒」等實用語錄。另外「Loveez」首度登台更與臺鐵公司聯手，10月28日至11月3日於全台各大車站的售票窗口及自動售票機內購買「臺鐵區間車車票」，印有Loveez獨家限定肖像的圖案將躍上票券。

7-ELEVEN與「Loveez」聯名帶來吸睛新品，自10月28日起於限定門市推出霜淇淋創新吃法—「雪淋霜奶霜飲」將現擠霜淇淋加入冰牛奶後調製，把霜淇淋變得濃郁好喝，不同口味霜淇淋都可以特調製作；同時全新開發日本流行的水果三明治「藍莓三明治」，嚴選飽滿多汁的祕魯新鮮藍莓，抹上清爽的鮮奶油與藍莓果醬，酸甜不膩口；「椒心芝愛拌麵」則以川味花椒搭配濃醇麻醬拌麵，入口香麻層次豐富，還有嚴選日本葉影弘前富士蘋果的「日本削皮蘋果袋」。

本次7-ELEVEN聯名商品價格落在百元內即可入手，包裝具甜蜜巧思，指定活動期間購買兩件指定品項還可享OPENPOINT點數10倍送優惠。餐點口味網羅深受年輕族群喜愛的熱門商品回歸，像是人氣口味圓形飯糰，以及多款冷藏三明治、Ohlala經典義大利麵，兼具美味與營養的歐姆蛋包飯和輕食餐盒；甜點系列則呼應「Loveez」甜蜜黏膩的可愛形象，推出「日式麻糬泡芙」、「舒芙蕾布丁」與「草莓蛋糕蒙布朗」，還有「台式馬卡龍」、「爆漿卡士達菠蘿」、「鈴鐺小蛋糕」等常溫糕點麵包，每月熱賣逾3萬盒的「繽紛水果拼盤」也將在11月初換上Loveez全新包裝。

不僅如此，思樂冰杯身同步換上化身愛神邱比特的「Loveez」心動造型，搭配「雪碧清爽檸檬風味」，打造淡雅活潑視覺。CITY TEA、!+?CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR也將自10月28日起換上Loveez主題聯名杯，10月28日至11月3日再加碼好料、好茶雙重優惠，包含不可思議茶BAR純茶、指定茶拿鐵品項加原味珍珠、雙色圓或黑糖粉粿，享優惠價最低45元起，CITY TEA黃金蕎麥系列則有同品項第2杯10元。

●附註：詳細活動內容以門市、APP、官網公告為準。

10月27日上午11點起至11月26日7-ELEVEN推出「日本超人氣Loveez情侶初登場」貼圖限時免費下載，共有16款可愛造型。圖／7-ELEVEN提供

CITY TEA、!+CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR雙茶品牌將自10月28日起換上LOVEEZ主題聯名杯。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN本次聯名商品包裝具甜蜜巧思。圖／7-ELEVEN提供

「Loveez」首度登台更與臺鐵公司聯手，10月28日至11月3日於全台各大車站的售票窗口及自動售票機內購買「臺鐵區間車車票」，印有Loveez獨家限定肖像的圖案將躍上票券。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN陸續打造5間大型主題店，位於圓山捷運站週邊的圓泉門市店內與店外以大片牆面布置角色視覺，並以「情侶10大約會行程」設計野餐、旅行、一起買消夜、享受大自然等多元情境互動。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN打造5間大型主題店，位於圓山捷運站週邊的圓泉門市店內與店外以大片牆面布置角色視覺，並以「情侶10大約會行程」設計野餐、旅行、一起買消夜、享受大自然等多元情境互動。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN透過「Loveez」小情侶間互動造型與情境變化，提高商品可愛度與品嘗樂趣。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN本次聯名商品價格落在百元內即可入手，設計成雙成對「一起用餐」的包裝造型。圖／7-ELEVEN提供

思樂冰杯身將同步換上化身愛神邱比特的「Loveez」心動造型。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN自10月28日起於限定門市推出霜淇淋創新吃法，「雪淋霜奶霜飲」將現擠霜淇淋加入冰牛奶後調製，把霜淇淋變濃郁好喝。圖／7-ELEVEN提供