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致敬獨立製表教父百年誕辰！ 22枚George Daniels傳奇時計新加坡展出

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
George Daniels的The Banbery Millennium腕表，1999年18K白金腕表，配備銀金雙色表盤、日期及同軸擒縱。圖／富藝斯提供
George Daniels的The Banbery Millennium腕表，1999年18K白金腕表，配備銀金雙色表盤、日期及同軸擒縱。圖／富藝斯提供

適逢英國製錶大師George Daniels百年誕辰，富藝斯鐘表（Phillips in Association with Bacs & Russo）攜手新加坡之名表店歐佳時（The Hour Glass），推出「GEORGE DANIELS 100 "The Genesis of Artisanal Watchmaking"」紀念特展，將於11月12日至15日在新加坡The Singapore EDITION酒店舉行的IAMWATCH鐘表盛會登場。展覽集結22枚George Daniels最具代表性的時計傑作，其中最受矚目的焦點，無疑是1982年製作的「Space Traveller I」與「Space Traveller II」懷表，兩件作品自分離逾40年後首度同場亮相，呈現大師對機械製錶理念不斷探索、精進的歷程。公眾展覽時間為11月13日至15日，另將於11月14日首映全新紀錄片，回顧大師對當代製表藝術的深遠影響。展覽結束後，預計於2027年初移師富藝斯倫敦總部展出。

被譽為「獨立製表教父」的George Daniels（1926－2011），不僅是製表師，更兼具工程師、設計師與作家的多重身分。他一生親手製作24枚懷表及兩枚腕表，每枚時計往往耗費逾2,500小時完成，從機械結構到裝飾打磨，皆體現對傳統工藝的堅持與創新精神。展覽透過多件代表作，勾勒他如何在石英技術崛起、機械製表一度失勢的年代，重新思考傳統時計的價值。

兩枚「Space Traveller」懷表是本次展覽的重點。兩者皆製於1982年，採18K黃金表殼，搭載Daniels自主研發的雙輪擒縱系統，並具備年曆、月相、月齡及均時差顯示等複雜功能。第一枚作品實踐其創新構想，售出後，Daniels因不捨而決定製作第二枚，進一步將平均太陽時與恆星時的計時功能整合於精密機械結構之中。「Space Traveller II」此後一直由他私人珍藏，直至2011年辭世。兩枚懷表此次首度同場，不只是珍稀時計的重聚，也讓觀者得以比較同一創作理念如何在第二件作品中深化與完善。

另一件焦點「The Grand Complication」懷表製於1987年，同樣採18K黃金表殼，整合三問報時、瞬跳萬年曆、動力儲存顯示、年曆、月相、溫度計、均時差及一分鐘同軸陀飛輪，展現Daniels處理複雜功能的能力。其他展品還包括1991年的「The Four-Minute Tourbillon」結合計時功能、動力儲存顯示與四分鐘同軸陀飛輪；1999年的「The Banbery Millennium」則以18K白金表殼、銀金雙色表盤及同軸擒縱，呈現大師將技術創新融入日常時計的思考。

Daniels最具代表性的發明之一，是同軸擒縱系統。這項技術降低機械運作對潤滑油的依賴，有助提升時計長期運行的精準度與穩定性，並在他與歐米茄（Omega）合作後進一步獲得廣泛應用。展覽亦呈現歐米茄1999年推出的De Ville Co-Axial限量表，以及2021年的「The Unique Anniversary」。值得一提的是，富藝斯特別製作的紀錄片將走訪英國馬恩島、英格蘭及瑞士，透過當代製表師訪談與George Daniels教育信託基金會珍藏的歷史影像，呈現其理念如何持續啟發新一代工藝工作者。

George Daniels的The Four-Minute Tourbillon，1991年18K黃金計時腕表，搭載動力儲存顯示及四分鐘同軸陀飛輪。圖／富藝斯提供
George Daniels的The Four-Minute Tourbillon，1991年18K黃金計時腕表，搭載動力儲存顯示及四分鐘同軸陀飛輪。圖／富藝斯提供

George Daniels的Space Traveller I懷表機芯。圖／富藝斯提供
George Daniels的Space Traveller I懷表機芯。圖／富藝斯提供

George Daniels的The Grand Complication懷表，1987年18K黃金懷表，結合三問報時、萬年曆及同軸陀飛輪。圖／富藝斯提供
George Daniels的The Grand Complication懷表，1987年18K黃金懷表，結合三問報時、萬年曆及同軸陀飛輪。圖／富藝斯提供

George Daniels的Space Traveller II懷表機芯。圖／富藝斯提供
George Daniels的Space Traveller II懷表機芯。圖／富藝斯提供

George Daniels的Space Traveller II懷表，1982年18K黃金計時懷表，可切換平均太陽時與恆星時。圖／富藝斯提供
George Daniels的Space Traveller II懷表，1982年18K黃金計時懷表，可切換平均太陽時與恆星時。圖／富藝斯提供

Omega的限量版De Ville Co-Axial腕表，1999年鉑金腕錶，搭載中央秒針、日期及同軸擒縱系統。圖／富藝斯提供
Omega的限量版De Ville Co-Axial腕表，1999年鉑金腕錶，搭載中央秒針、日期及同軸擒縱系統。圖／富藝斯提供

George Daniels的The Unique Anniversary懷表，2021年鉑金腕表，採銀金雙色表盤，具備日期及動力儲存顯示。圖／富藝斯提供
George Daniels的The Unique Anniversary懷表，2021年鉑金腕表，採銀金雙色表盤，具備日期及動力儲存顯示。圖／富藝斯提供

George Daniels於1972年攝於倫敦工作室。圖／富藝斯提供
George Daniels於1972年攝於倫敦工作室。圖／富藝斯提供

George Daniels的Space Traveller I懷表，1982年18K黃金懷表，搭載雙輪擒縱、年曆及月相等複雜功能。圖／富藝斯提供
George Daniels的Space Traveller I懷表，1982年18K黃金懷表，搭載雙輪擒縱、年曆及月相等複雜功能。圖／富藝斯提供

George Daniels的Space Traveller I與Space Traveller II懷表。圖／富藝斯提供
George Daniels的Space Traveller I與Space Traveller II懷表。圖／富藝斯提供

George Daniels於1975攝於Thornsett Road。圖／富藝斯提供
George Daniels於1975攝於Thornsett Road。圖／富藝斯提供

George Daniels的Space Traveller I與Space Traveller II懷表表殼背面。圖／富藝斯提供
George Daniels的Space Traveller I與Space Traveller II懷表表殼背面。圖／富藝斯提供

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