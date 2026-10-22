致敬獨立製表教父百年誕辰！ 22枚George Daniels傳奇時計新加坡展出

適逢英國製錶大師George Daniels百年誕辰，富藝斯鐘表（Phillips in Association with Bacs & Russo）攜手新加坡之名表店歐佳時（The Hour Glass），推出「GEORGE DANIELS 100 "The Genesis of Artisanal Watchmaking"」紀念特展，將於11月12日至15日在新加坡The Singapore EDITION酒店舉行的IAMWATCH鐘表盛會登場。展覽集結22枚George Daniels最具代表性的時計傑作，其中最受矚目的焦點，無疑是1982年製作的「Space Traveller I」與「Space Traveller II」懷表，兩件作品自分離逾40年後首度同場亮相，呈現大師對機械製錶理念不斷探索、精進的歷程。公眾展覽時間為11月13日至15日，另將於11月14日首映全新紀錄片，回顧大師對當代製表藝術的深遠影響。展覽結束後，預計於2027年初移師富藝斯倫敦總部展出。

被譽為「獨立製表教父」的George Daniels（1926－2011），不僅是製表師，更兼具工程師、設計師與作家的多重身分。他一生親手製作24枚懷表及兩枚腕表，每枚時計往往耗費逾2,500小時完成，從機械結構到裝飾打磨，皆體現對傳統工藝的堅持與創新精神。展覽透過多件代表作，勾勒他如何在石英技術崛起、機械製表一度失勢的年代，重新思考傳統時計的價值。

兩枚「Space Traveller」懷表是本次展覽的重點。兩者皆製於1982年，採18K黃金表殼，搭載Daniels自主研發的雙輪擒縱系統，並具備年曆、月相、月齡及均時差顯示等複雜功能。第一枚作品實踐其創新構想，售出後，Daniels因不捨而決定製作第二枚，進一步將平均太陽時與恆星時的計時功能整合於精密機械結構之中。「Space Traveller II」此後一直由他私人珍藏，直至2011年辭世。兩枚懷表此次首度同場，不只是珍稀時計的重聚，也讓觀者得以比較同一創作理念如何在第二件作品中深化與完善。

另一件焦點「The Grand Complication」懷表製於1987年，同樣採18K黃金表殼，整合三問報時、瞬跳萬年曆、動力儲存顯示、年曆、月相、溫度計、均時差及一分鐘同軸陀飛輪，展現Daniels處理複雜功能的能力。其他展品還包括1991年的「The Four-Minute Tourbillon」結合計時功能、動力儲存顯示與四分鐘同軸陀飛輪；1999年的「The Banbery Millennium」則以18K白金表殼、銀金雙色表盤及同軸擒縱，呈現大師將技術創新融入日常時計的思考。

Daniels最具代表性的發明之一，是同軸擒縱系統。這項技術降低機械運作對潤滑油的依賴，有助提升時計長期運行的精準度與穩定性，並在他與歐米茄（Omega）合作後進一步獲得廣泛應用。展覽亦呈現歐米茄1999年推出的De Ville Co-Axial限量表，以及2021年的「The Unique Anniversary」。值得一提的是，富藝斯特別製作的紀錄片將走訪英國馬恩島、英格蘭及瑞士，透過當代製表師訪談與George Daniels教育信託基金會珍藏的歷史影像，呈現其理念如何持續啟發新一代工藝工作者。

George Daniels的The Four-Minute Tourbillon，1991年18K黃金計時腕表，搭載動力儲存顯示及四分鐘同軸陀飛輪。圖／富藝斯提供

George Daniels的Space Traveller I懷表機芯。圖／富藝斯提供

George Daniels的The Grand Complication懷表，1987年18K黃金懷表，結合三問報時、萬年曆及同軸陀飛輪。圖／富藝斯提供

George Daniels的Space Traveller II懷表機芯。圖／富藝斯提供

George Daniels的Space Traveller II懷表，1982年18K黃金計時懷表，可切換平均太陽時與恆星時。圖／富藝斯提供

Omega的限量版De Ville Co-Axial腕表，1999年鉑金腕錶，搭載中央秒針、日期及同軸擒縱系統。圖／富藝斯提供

George Daniels的The Unique Anniversary懷表，2021年鉑金腕表，採銀金雙色表盤，具備日期及動力儲存顯示。圖／富藝斯提供

George Daniels於1972年攝於倫敦工作室。圖／富藝斯提供

George Daniels的Space Traveller I懷表，1982年18K黃金懷表，搭載雙輪擒縱、年曆及月相等複雜功能。圖／富藝斯提供

George Daniels的Space Traveller I與Space Traveller II懷表。圖／富藝斯提供

George Daniels於1975攝於Thornsett Road。圖／富藝斯提供