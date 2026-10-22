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FENDI羅馬總部限時開放！ 雙特展解密頂級工坊絕技

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
「A Fairy Tale of the Future」匯集Karl Lagerfeld、Silvia Venturini Fendi與Kim Jones代表作。圖／FENDI提供
「A Fairy Tale of the Future」匯集Karl Lagerfeld、Silvia Venturini Fendi與Kim Jones代表作。圖／FENDI提供

精品集團LVMH於2026年10月16日至18日盛大舉行「Les Journées Particulières 2026」開放日活動。義大利時尚品牌FENDI開放羅馬總部Palazzo della Civiltà Italiana，呈獻「A Fairy Tale of the Future」與「Selecta」兩大高級訂製服展覽，並由工匠現場示範，揭密品牌頂級高訂工藝。

展覽由FENDI首席創意總監Maria Grazia Chiuri構思、Maria Luisa Frisa策展。「A Fairy Tale of the Future」（未來童話）展區深度回顧2015至2025年高訂歷程，匯集Karl Lagerfeld、Silvia Venturini Fendi與Kim Jones代表作，聚焦皮草材質、刺繡、阿拉伯風花紋與嵌花拼接工藝。展品打破年代排序，以跨時空對話呈獻工坊集體智慧。

第二展區「Selecta」展示Chiuri首個2026-27秋冬高訂系列。展區以「身體所承載的渴望」為核心，促進工坊間交流。Chiuri摒棄緊身胸衣，運用柔和垂褶、薄紗與黑白條紋雪紡，讓服裝隨身體律動自然流動，將高訂演繹為當代最具前瞻性的服裝實驗。展覽期間，FENDI工匠於現場親自演示製作細節，讓觀者近距離見證創意轉化為藝術臻品的過程，呈現高訂服兼具感性與嚴謹的極致魅力。

「A Fairy Tale of the Future」展區深度回顧FENDI 2015至2025年高訂歷程。圖／FENDI提供
「A Fairy Tale of the Future」展區深度回顧FENDI 2015至2025年高訂歷程。圖／FENDI提供

「Selecta」展區一隅。圖／FENDI提供
「Selecta」展區一隅。圖／FENDI提供

FENDI於羅馬總部Palazzo della Civiltà Italiana舉行「Les Journées Particulières 2026」開放日。圖／FENDI提供
FENDI於羅馬總部Palazzo della Civiltà Italiana舉行「Les Journées Particulières 2026」開放日。圖／FENDI提供

「Selecta」展區一隅。圖／FENDI提供
「Selecta」展區一隅。圖／FENDI提供

「A Fairy Tale of the Future」匯集Karl Lagerfeld、Silvia Venturini Fendi與Kim Jones代表作。圖／FENDI提供
「A Fairy Tale of the Future」匯集Karl Lagerfeld、Silvia Venturini Fendi與Kim Jones代表作。圖／FENDI提供

FENDI於羅馬總部Palazzo della Civiltà Italiana舉行「Les Journées Particulières 2026」開放日。圖／FENDI提供
FENDI於羅馬總部Palazzo della Civiltà Italiana舉行「Les Journées Particulières 2026」開放日。圖／FENDI提供

「A Fairy Tale of the Future」展區深度回顧FENDI 2015至2025年高訂歷程。圖／FENDI提供
「A Fairy Tale of the Future」展區深度回顧FENDI 2015至2025年高訂歷程。圖／FENDI提供

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