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FENDI羅馬總部限時開放！ 雙特展解密頂級工坊絕技
精品集團LVMH於2026年10月16日至18日盛大舉行「Les Journées Particulières 2026」開放日活動。義大利時尚品牌FENDI開放羅馬總部Palazzo della Civiltà Italiana，呈獻「A Fairy Tale of the Future」與「Selecta」兩大高級訂製服展覽，並由工匠現場示範，揭密品牌頂級高訂工藝。
展覽由FENDI首席創意總監Maria Grazia Chiuri構思、Maria Luisa Frisa策展。「A Fairy Tale of the Future」（未來童話）展區深度回顧2015至2025年高訂歷程，匯集Karl Lagerfeld、Silvia Venturini Fendi與Kim Jones代表作，聚焦皮草材質、刺繡、阿拉伯風花紋與嵌花拼接工藝。展品打破年代排序，以跨時空對話呈獻工坊集體智慧。
第二展區「Selecta」展示Chiuri首個2026-27秋冬高訂系列。展區以「身體所承載的渴望」為核心，促進工坊間交流。Chiuri摒棄緊身胸衣，運用柔和垂褶、薄紗與黑白條紋雪紡，讓服裝隨身體律動自然流動，將高訂演繹為當代最具前瞻性的服裝實驗。展覽期間，FENDI工匠於現場親自演示製作細節，讓觀者近距離見證創意轉化為藝術臻品的過程，呈現高訂服兼具感性與嚴謹的極致魅力。
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