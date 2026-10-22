FENDI羅馬總部限時開放！ 雙特展解密頂級工坊絕技

適逢英國製錶大師George Daniels百年誕辰，富藝斯鐘表（Phillips in Association with Bacs & Russo）攜手新加坡之名表店歐佳時（The Hour Glass），推出「GEORGE DANIELS 100 "The Genesis of Artisanal Watchmaking"」紀念特展，將於11月12日至15日在新加坡The Singapore EDITION酒店舉行的IAMWATCH鐘表盛會登場。展覽集結22枚George Daniels最具代表性的時計傑作，其中最受矚目的焦點，無疑是1982年製作的「Space Traveller I」與「Space Traveller II」懷表，兩件作品自分離逾40年後首度同場亮相，呈現大師對機械製錶理念不斷探索、精進的歷程。公眾展覽時間為11月13日至15日，另將於11月14日首映全新紀錄片，回顧大師對當代製表藝術的深遠影響。展覽結束後，預計於2027年初移師富藝斯倫敦總部展出。

2026-10-22 20:26