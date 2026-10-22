蝦皮購物「無包裝隔日到」滿周年 600萬用戶使用、減碳量逾7.3萬噸

蝦皮購物「無包裝隔日到」擴大推行滿一周年。蝦皮購物觀察，去年擴大推出「無包裝隔日到」服務，邀請賣家共同響應，從出貨源頭減少一次性包材使用，讓消費者取貨更輕便，也減少後續包材處理的困擾。「無包裝隔日到」持續以更貼近日常生活的低碳配送方式，實踐便利與永續並行的網購體驗。

蝦皮購物統計，截至今年9月，全台已有超過600萬用戶體驗「無包裝隔日到」，逾3,200間賣場響應，一年內全站無包裝訂單量成長超過6倍，更創下累計減碳逾7.3萬噸的里程碑，相當於約730萬棵樹一年的碳吸收量，展現電商從物流源頭推動低碳轉型的具體成效。

蝦皮購物2022年起推動「店到店循環包裝計畫」，在實際運作過程中觀察到包材回收與擴大推廣仍具挑戰，去年擴大推出「無包裝隔日到」並邀請賣家共同響應，從出貨流程源頭減少一次性包材使用，讓商品不需再額外打包，改以原廠包裝直接配送到消費者手上，減少每筆訂單使用的外箱、破壞袋與膠帶等一次性耗材。

這樣的創新配送模式，不僅直接回應買家取件時需要搬運大量紙箱、處理包材垃圾的困難，在日常購物中輕鬆實踐減廢；對賣家而言，過往需要逐筆訂單揀貨、一一包裝的流程，也得以簡化，並因此降低出貨人力與作業成本，減少包裝耗材使用。