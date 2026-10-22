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PChome 24h 購物明開賣 iPhone Duo 首推「24期 iPhone 訂閱方案」

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

iPhone Duo 預購買氣熱，網路家庭（8044）集團旗下PChome 24h購物宣布，同步官方於「Apple旗艦館」開放 iPhone Duo新機全顏色、全規格預購時，一登場即掀起搶購，多數機型皆在短短1分鐘內被一掃而空，頂規的2TB機型亦在2分鐘內火速售罄。iPhone Duo現貨將同步官方，準時於23日（周五）上午8時正式開賣。

為助果粉輕鬆換機，PChome 24h購物除提供指定銀行最高30期分期0利率外，祭出「三大激省購機優惠」，讓消費者享受最高59,384的超值回饋。備受好評的「iPhone 訂閱制」更領先全台業界開創全新24期彈性方案，以更長彈性與更低月付門檻，助用戶入手最新旗艦新機。

PChome自2022年首創推出「iPhone訂閱方案」，主打五大服務特點：0利率低月付額、免預繳免押金、專屬保險、方案到期很自由、年年換新很可以。Apple首款折疊旗艦iPhone Duo上市，PChome iPhone 訂閱方案也升級服務，首度啟動新用戶「24 期訂閱方案」，以及iPhone Duo的「續訂閱方案」都在22日正式開放，舊訂閱用戶可透過專屬訂閱館快速完成續訂。以每月支付最低2,683元起的月付額，入手最新的iPhone Duo，並享有專屬手機保險、並承諾隔年將於第一時間安排換新機，以及到府回收舊機的整合服務，讓消費者輕鬆換機無負擔。

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