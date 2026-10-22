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7-ELEVEN 聯名日本爆紅 Loveez！ 5大主題店登場、30款新品一次看

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
7-ELEVEN打造五間大型主題店，位於圓山捷運站周邊的圓泉門市店內與店外以大片牆面布置角色視覺，並以「情侶10大約會行程」設計野餐、旅行、一起買消夜、享受大自然等多元情境互動。統一超／提供
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7-ELEVEN再度攜手日本人氣IP搶攻年輕消費市場！7-ELEVEN宣布，首度聯名日本爆紅原創角色「Loveez」，自10月28日起推出「心動食光Loveez」系列活動，以人氣情侶角色皮皮（Sumoppi）與琪琪（Pyonchii）為主角，推出超過30款聯名商品，涵蓋鮮食、烘焙、甜點、水果、零食、飲料及現做冰品等，並同步打造全台五間大型主題門市，還有免費LINE貼圖及台鐵限定圖案車票，搶攻Z世代與IP粉絲商機。

7-ELEVEN表示，「Loveez」是近年日本爆紅的原創角色，全網粉絲突破200萬人，以圓潤童趣的畫風，以及情侶間甜蜜又帶點傲嬌的互動日常受到喜愛，在日本LINE貼圖累計下載量更突破1,300萬次。此次首度攜手Loveez，將角色融入日常飲食與購物場景，透過聯名商品及主題門市，吸引年輕族群與角色粉絲。

此次聯名商品主打百元內即可入手，包裝也融入情侶成雙成對的設計巧思。鮮食包括圓形飯糰、冷藏三明治、Ohlala經典義大利麵、歐姆蛋包飯及輕食餐盒；甜點則推出日式麻糬泡芙、舒芙蕾布丁、草莓蛋糕蒙布朗，以及台式馬卡龍、爆漿卡士達菠蘿、鈴鐺小蛋糕等。每月熱賣逾3萬盒的繽紛水果拼盤，也將於11月初換上Loveez限定包裝。

新品方面，7-ELEVEN自10月28日起於限定門市推出「雪淋霜奶霜飲」，將現擠霜淇淋加入冰牛奶調製，打造霜淇淋新吃法；另有日本流行的「藍莓三明治」，使用祕魯新鮮藍莓，搭配鮮奶油與藍莓果醬。此外，也推出結合川味花椒與麻醬的「椒心芝愛拌麵」，以及使用日本弘前富士蘋果的「日本削皮蘋果袋」。

飲品同樣換上Loveez新裝，思樂冰推出搭配雪碧清爽檸檬風味的限定杯款，CITY TEA及不可思議茶BAR也同步推出聯名杯。10月28日至11月3日期間，不可思議茶BAR指定茶飲搭配珍珠、雙色圓或黑糖粉粿，優惠價45元起；CITY TEA黃金蕎麥系列則推出同品項第2杯折抵10元優惠。購買兩件指定聯名商品，還可享OPENPOINT點數10倍送。

除了商品聯名，7-ELEVEN也規劃五間大型Loveez主題門市。其中，鄰近圓山捷運站的圓泉門市，以「情侶10大約會行程」為主題，呈現野餐、旅行、購買消夜等互動情境；西門町鑫武昌門市則打造充滿粉紅泡泡的居家戀愛場景。台中一中門市、淡溝門市及高雄巨漢門市也將陸續登場，吸引粉絲前往拍照打卡。

此外，7-ELEVEN自10月27日上午11時至11月26日推出16款Loveez免費LINE貼圖，包含生日快樂、Hello及日常情侶互動用語。Loveez也首度與台鐵合作，10月28日至11月3日期間，民眾於全台各大車站售票窗口及自動售票機購買台鐵區間車車票，即有Loveez限定肖像圖案登上票券，將角色魅力延伸至日常通勤與旅遊場景。

7-ELEVEN透過小情侶間互動造型與情境變化，提高商品可愛度與品嚐樂趣。統一超／提供
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