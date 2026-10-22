7-ELEVEN 聯名日本爆紅 Loveez！ 5大主題店登場、30款新品一次看

7-ELEVEN再度攜手日本人氣IP搶攻年輕消費市場！7-ELEVEN宣布，首度聯名日本爆紅原創角色「Loveez」，自10月28日起推出「心動食光Loveez」系列活動，以人氣情侶角色皮皮（Sumoppi）與琪琪（Pyonchii）為主角，推出超過30款聯名商品，涵蓋鮮食、烘焙、甜點、水果、零食、飲料及現做冰品等，並同步打造全台五間大型主題門市，還有免費LINE貼圖及台鐵限定圖案車票，搶攻Z世代與IP粉絲商機。

7-ELEVEN表示，「Loveez」是近年日本爆紅的原創角色，全網粉絲突破200萬人，以圓潤童趣的畫風，以及情侶間甜蜜又帶點傲嬌的互動日常受到喜愛，在日本LINE貼圖累計下載量更突破1,300萬次。此次首度攜手Loveez，將角色融入日常飲食與購物場景，透過聯名商品及主題門市，吸引年輕族群與角色粉絲。

此次聯名商品主打百元內即可入手，包裝也融入情侶成雙成對的設計巧思。鮮食包括圓形飯糰、冷藏三明治、Ohlala經典義大利麵、歐姆蛋包飯及輕食餐盒；甜點則推出日式麻糬泡芙、舒芙蕾布丁、草莓蛋糕蒙布朗，以及台式馬卡龍、爆漿卡士達菠蘿、鈴鐺小蛋糕等。每月熱賣逾3萬盒的繽紛水果拼盤，也將於11月初換上Loveez限定包裝。

新品方面，7-ELEVEN自10月28日起於限定門市推出「雪淋霜奶霜飲」，將現擠霜淇淋加入冰牛奶調製，打造霜淇淋新吃法；另有日本流行的「藍莓三明治」，使用祕魯新鮮藍莓，搭配鮮奶油與藍莓果醬。此外，也推出結合川味花椒與麻醬的「椒心芝愛拌麵」，以及使用日本弘前富士蘋果的「日本削皮蘋果袋」。

飲品同樣換上Loveez新裝，思樂冰推出搭配雪碧清爽檸檬風味的限定杯款，CITY TEA及不可思議茶BAR也同步推出聯名杯。10月28日至11月3日期間，不可思議茶BAR指定茶飲搭配珍珠、雙色圓或黑糖粉粿，優惠價45元起；CITY TEA黃金蕎麥系列則推出同品項第2杯折抵10元優惠。購買兩件指定聯名商品，還可享OPENPOINT點數10倍送。

除了商品聯名，7-ELEVEN也規劃五間大型Loveez主題門市。其中，鄰近圓山捷運站的圓泉門市，以「情侶10大約會行程」為主題，呈現野餐、旅行、購買消夜等互動情境；西門町鑫武昌門市則打造充滿粉紅泡泡的居家戀愛場景。台中一中門市、淡溝門市及高雄巨漢門市也將陸續登場，吸引粉絲前往拍照打卡。

此外，7-ELEVEN自10月27日上午11時至11月26日推出16款Loveez免費LINE貼圖，包含生日快樂、Hello及日常情侶互動用語。Loveez也首度與台鐵合作，10月28日至11月3日期間，民眾於全台各大車站售票窗口及自動售票機購買台鐵區間車車票，即有Loveez限定肖像圖案登上票券，將角色魅力延伸至日常通勤與旅遊場景。