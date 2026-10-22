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iPhone Duo明開賣！燦坤3C家電百家門市迎首批交機 再推舊換新加碼20%

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
iPhone Duo 10月23日開賣！燦坤買iPhone Duo指定款新機享最高回饋6,361 先訂購日後就先取貨。業者／提供
iPhone Duo 10月23日開賣！燦坤買iPhone Duo指定款新機享最高回饋6,361 先訂購日後就先取貨。業者／提供

蘋果首款摺疊新機iPhone Duo將於23日開賣，面對首波配額有限，各大通路加緊備戰。燦坤（2430）3C家電規劃，23日上午11時起開放先前預購的尊榮Surpass會員到店交機，全台100間Apple shop門市同步受理一般會員現場訂購，每人每卡限購一台。

為吸引頂級客群，燦坤祭出滿萬元送200元配件券，加上指定信用卡分期回饋，單機最高享超過6,300元優惠。

鎖定高單價旗艦市場，燦坤自10月23日至11月5日推出購機專案，凡購買iPhone Duo享消費每滿萬元贈200元Apple指定配件商品券。以iPhone Duo 2TB限時會員價118,900元計算，可獲得2,200元配件券；若再搭配玉山Unicard分期付款，最高加碼3.5%玉山e point回饋，約可取得4,161點（1點折抵1元），總計回饋金額達6,361元。

折疊新機單價偏高，購機後的保固與移轉服務也成通路吸客誘因。燦坤表示，門市將提供專人無痛資料轉移與Apple小教室教學，並推廣JustCare行動裝置保險，月費548元起，涵蓋跌落碎裂、泡水故障及失竊等狀況，每年提供最多三次免費維修或付費置換。

針對舊機折抵，燦坤提供舊換新最高加碼20%優惠，並在內湖旗艦店、新光華店等全台20家門市設置原廠回收機台。為減輕消費者負擔，燦坤也聯手台新、滙豐等多家銀行推出最高8期0利率及滿額登錄回饋，其中滙豐信用卡累積滿額最高送15,000元刷卡金，藉由拉長分期與點數折抵拉抬買氣。

蘋果首款摺疊新機 iPhone Duo 23日開賣，燦坤消費最高贈2,200元Apple指定配件商品券，還有多家銀行信用卡與支付優惠。業者／提供
蘋果首款摺疊新機 iPhone Duo 23日開賣，燦坤消費最高贈2,200元Apple指定配件商品券，還有多家銀行信用卡與支付優惠。業者／提供

iPhone Duo iPhone 燦坤

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