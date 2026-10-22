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從入門甜酒到15.8萬元拉菲堡！ 萬家福Wine Fair一次滿足新手與藏家

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
萬家福會員單筆購買葡萄酒每滿5,000元送1,000元面額電子折價券，11月29日前，會員專屬全店消費不限金額加價購澳洲Poco Vino新品，加購價119元。圖／家樂福提供 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
萬家福會員單筆購買葡萄酒每滿5,000元送1,000元面額電子折價券，11月29日前，會員專屬全店消費不限金額加價購澳洲Poco Vino新品，加購價119元。圖／家樂福提供 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

近年葡萄酒消費市場面臨世代交替的轉型變動，年輕族群追求快節奏與新鮮感，葡萄酒傳統繁複的產區歷史與酒標知識常讓新手陷入迷惘，轉而購買啤酒、燒酒等容易入手的酒款。為破解消費者的挑酒痛點，萬家福與樂家康年度盛事「2026秋季Wine Fair」將於10月30日至11月29日隆重登場。今年特別邀請Anton、Eric、Kelly、Vincent及「阿宅的異想世界」等5位知名品酒達人與粉專親臨評分推薦，嚴選來自新舊世界超過600支優質好酒，並重磅推出全新的「葡萄酒情境式選酒指南」。

萬家福採購團隊觀察到近年葡萄酒市場呈現M型化趨勢，因此將複雜知識簡化為貼近生活的「情境指南」。消費者無需背誦產區，只要根據「搭餐烤肋眼」、「新手入門」、「下班追劇隨開即飲」或「聚會甜酒」等情境指標，就能輕鬆挑選合適酒款。

對於完全沒有品酒知識的初學者，品酒達人Anton特別分享了直覺式選酒指南。 Anton指出，新手入門首選為氣泡酒，不僅酸度與酒精濃度適中、極具儀式感，且百搭各類餐點。挑選時只需拋開酒莊歷史與品種包袱，回歸最直覺的酸甜喜好即可。

若偏好微甜風味，可從標示甜白酒或Moscato品種入手，由於年輕消費者對葡萄酒的第一印象常是「酸與澀」，帶有漂亮酸度平衡的甜白酒能順口不膩，非常適合做為第一支入門酒。

在產區選擇上，達人則建議優先挑選新世界產區（如澳洲、美國等），因氣候溫暖使葡萄熟成度高，釀造出的酒體口感更為圓潤甜美，且酒標直接標示品種，比舊世界產區的酒款更易於辨識理解。

針對不同需求的消費者，萬家福與樂家康本次展覽兼顧了小資族與頂級收藏家。萬家福新上架近50支好酒，並針對入門者推薦24支甜口感葡萄酒與氣泡酒，展期指定酒款享單筆滿888元現折100元或買2送1優惠；主打「社區小酒館」概念的樂家康超市則提供多款平價首選與指定酒款優惠。

此外，萬家福更聯手長榮桂冠葡萄酒坊於8家指定門市推出「世紀傳奇珍釀」預購，包含全台僅1瓶的「法國波爾多拉菲堡一軍紅酒1990年份1.5L」，售價158,000元，以及限量「DUCLO官方限量珍藏木箱組2021年份」，售價438,000元，滿足金字塔頂端藏家的極致品味。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

萬家福更聯手長榮桂冠葡萄酒坊，推出一次集齊旗艦三巨頭的「美國鹿躍酒莊旗艦園組合2018年份」，全台限量6組，售價29,000元。記者黃筱晴／攝影 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
萬家福更聯手長榮桂冠葡萄酒坊，推出一次集齊旗艦三巨頭的「美國鹿躍酒莊旗艦園組合2018年份」，全台限量6組，售價29,000元。記者黃筱晴／攝影 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

萬家福新上架近50支好酒，並針對入門者推薦24支甜口感葡萄酒與氣泡酒，展期指定酒款享單筆滿888元現折100元或買2送1優惠。記者黃筱晴／攝影 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
萬家福新上架近50支好酒，並針對入門者推薦24支甜口感葡萄酒與氣泡酒，展期指定酒款享單筆滿888元現折100元或買2送1優惠。記者黃筱晴／攝影 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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