萬聖節搞怪！Mister Donut 3款「搞怪波堤」買6送2、亞尼克「送魔幻指尖」

萬聖節將至，亞尼克推出一系列萬聖期間限定商品，打造滿滿儀式感。其中「迷你鬼精靈派對」選用貝可拉73%巧克力做出甘納許，搭配酥脆塔皮，每個189元。「萬聖點心杯」則是採隨機杯型販售，吃得到蒸布丁、北海道奶霜、新鮮水果，每杯289元。

除此之外，另外還有8種造型的「萬聖糖霜餅乾」、「萬聖糖霜餅乾」，以及LINE禮物限定的「萌鬼出沒迷你巴斯克」。即日起至10月31日止，凡任選「萬聖點心魔幻指尖」、「萬聖糖霜餅乾」2入即送「魔幻指尖」1包。

Mister Donut 今年將經典波堤變身為可愛的搞怪角色，以俏皮殭屍、蜘蛛網及木乃伊為靈感，推出三款萬聖節限定商品。「符氣波堤」以殭屍呼應波堤口感，化身俏皮萌鬼，外層裹上清爽的蘇打風味可可醬，搭配濃郁黑可可醬，再以蘋果風味可可醬點綴出小帽子，額頭更貼上趣味十足的符咒紙插卡，每顆52元。

「蜘蛛網波堤」以黑可可醬沾裹波堤，使用蘋果風味可可醬勾勒出蜘蛛網紋路，並搭配2款不同表情的蜘蛛造型紙插卡，每顆52元。另款「木乃伊波堤」將經典波堤裹上苦甜抹茶可可醬，再以優格風味可可醬打造出木乃伊身上的白色繃帶，最後再放上大眼可可片，呈現木乃伊逗趣模樣，每顆52元。即日起至11月2日期間購買指定商品，即可享「買5送1」或「買6送2」優惠。

符氣波堤，每顆52元。圖／Mister Donut提供

Mister Donut 以俏皮殭屍、蜘蛛網及木乃伊為靈感，推出三款萬聖節限定商品。圖／Mister Donut提供

木乃伊波堤，每顆52元。圖／Mister Donut提供

LINE禮物限定的「萌鬼出沒迷你巴斯克」，售價369元。圖／亞尼克提供