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更清透、更耐用！ CASETiFY新透明手機殼聯手實驗酒吧打造限定微醺體驗

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全新推出的「質感灰邊角」、「透亮藍邊角」透明手機殼可搭配iPhone 18 Pro系列新色，為不同組合創造更多造型靈感。記者黃筱晴／攝影
全新推出的「質感灰邊角」、「透亮藍邊角」透明手機殼可搭配iPhone 18 Pro系列新色，為不同組合創造更多造型靈感。記者黃筱晴／攝影

今年iPhone 18 Pro新色超吸睛，讓許多用戶紛紛改用透明殼展現裸機美感。CASETiFY宣布升級經典透明手機殼，在台推出「質感灰邊角」與「透亮藍邊角」2款新品，兼顧清透外觀、抗泛黃材質與防摔保護，讓使用者在展現手機原生色彩的同時，也能兼顧日常防護。新品已於即日起在CASETiFY台灣官方網站及CASETiFY STUDiO品牌概念店開賣，並將於10月23日至11月1日攜手入選「亞洲50大酒吧」的台北實驗酒吧unDer lab推出期間限定快閃活動，以透明美學延伸至空間設計與調酒體驗。

針對透明手機殼長時間使用容易泛黃的痛點，CASETiFY全新透明手機殼採用UV Defender抗紫外線材質打造透明背板與側框，提升抗泛黃表現，讓手機殼維持清晰透亮的外觀。2款新品分別以灰色與藍色邊角呈現不同風格，適用iPhone 17全系列，以及iPhone 18 Pro系列，可依個人喜好打造俐落或鮮明的視覺效果。

新款透明手機殼具備最高2.5公尺防摔保護，並通過3倍軍規級防摔標準，同時採用強化邊角結構，降低日常跌落造成的衝擊與邊角裂痕風險。邊角以三層結構設計，外層透過熱塑性聚氨酯（TPU）吸收初步衝擊，中層以聚碳酸酯（PC）強化整體結構，內層再以TPU提供緩衝，兼顧透明外型與防護機能。

CASETiFY此次特別與台北實驗酒吧unDer lab合作，打造期間限定「透明」風格微醺體驗。快閃空間以「質感灰邊角」與「透亮藍邊角」為設計靈感，運用懸浮、層層堆疊的透明材質與彩色邊框，營造通透且帶有光線折射效果的視覺場景，將手機殼的清透美學延伸至空間體驗。

活動期間也將推出2款限定調酒。「Flawless／無暇」以經典馬丁尼的清澄透明為靈感，選用琴酒為基底，結合蒔蘿、白蘇維翁、茴香與苦艾，呈現清新草本與微苦層次，並以魚子醬點綴；「Lake Drops／湖滴」則運用澄清技法去除可爾必思的乳白色澤，融合黃檸檬、藍柑橘與煎茶元素，再搭配湖水意象的圓珠果凍，呈現帶有清新藍色調的酒體，呼應透明之中仍保有鮮明個性的設計概念。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

CASETiFY全新透明手機殼採用能有效抵抗泛黃的UV Defender抗紫外線材質打造透明背板與側框設計，提供清晰透亮的質感與防護升級。記者黃筱晴／攝影
CASETiFY全新透明手機殼採用能有效抵抗泛黃的UV Defender抗紫外線材質打造透明背板與側框設計，提供清晰透亮的質感與防護升級。記者黃筱晴／攝影

快閃活動推出2款期間限定調酒，「Lake Drops／湖滴」則以澄清技法去除可爾必思的乳白色澤，加入宛如湖水凝結而成的圓珠果凍，呈現在透明之中依然保有鮮明個性的設計巧思。記者黃筱晴／攝影 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
快閃活動推出2款期間限定調酒，「Lake Drops／湖滴」則以澄清技法去除可爾必思的乳白色澤，加入宛如湖水凝結而成的圓珠果凍，呈現在透明之中依然保有鮮明個性的設計巧思。記者黃筱晴／攝影 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

快閃活動推出2款期間限定調酒，其中「Flawless／無暇」以經典馬丁尼的清澄透明為靈感並選用琴酒為基底，並使用魚子醬作為點綴。記者黃筱晴／攝影 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
快閃活動推出2款期間限定調酒，其中「Flawless／無暇」以經典馬丁尼的清澄透明為靈感並選用琴酒為基底，並使用魚子醬作為點綴。記者黃筱晴／攝影 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

CASETiFY全新透明手機殼搭載能抵禦邊角裂痕、吸收日常跌落衝擊力的強化保護角。記者黃筱晴／攝影
CASETiFY全新透明手機殼搭載能抵禦邊角裂痕、吸收日常跌落衝擊力的強化保護角。記者黃筱晴／攝影

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