新光三越主動偵測資訊系統異常 啟動緊急應變調查提醒顧客防詐

企業資安防禦是當下企業營運之重點項目，新光三越日前透過內部資安監測機制，主動發現資訊系統異常，疑似遭外部不法入侵，隨即啟動緊急應變機制。

新光三越指出，發現資訊系統疑遭外部入侵後，經初步清查，部分顧客個人資料受到影響，僅限於「宅配訂單」的顧客姓名、地址、聯絡電話，並即刻向主管機關通報，同步協同警察機關展開事件調查及應變作業，截至目前，警方未接獲顧客因本次事件致遭詐騙之相關通報。

新光三越高度重視顧客個人資料安全，持續依循ISO 27701隱私資訊管理，落實個人資料保護及管理措施。針對此次事件，已主動通知受影響顧客，提醒留意不明來電、可疑簡訊及不明連結，提高防詐警覺。新光三越也呼籲各界共同重視資訊安全與個資保護，提醒消費大眾提高警覺，共同防範詐騙風險。

如消費者有相關疑慮，請撥打165反詐騙諮詢專線或洽詢新光三越客服專線0800-008-801。