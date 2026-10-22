快訊

中職／G5先發公布！龍隊蔣銲拚封王、兄弟背水一戰推伍立辰初登板

公股投信「四合一」拍板 第一金持股50.3%掌主導權

聽新聞
0:00 / 0:00

春水堂「滿額送珍珠奶茶」！ 還有「金馬聯名週邊」、古早味芋頭粥登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
春水堂「冰琥珀拿鐵」。圖／春水堂提供
春水堂「冰琥珀拿鐵」。圖／春水堂提供

隨著11月即將到來，「春水堂」自11月1日起，將開賣「古早味芋頭粥」、「龍井雞湯」、「琥珀拿鐵」等多款冬季新品；同時春水堂也第四度攜手金馬獎，推出聯名紙杯、紀念磁鐵等週邊。另外還將推出限時回饋活動，消費滿額即贈珍珠奶茶、品牌提袋。

春水堂本次以「暖煨・織序」為主題，推出暖心料理與飲品。其中「古早味芋頭粥」以大骨高湯搭配芋頭塊、玉米、香菇等食材，再以油蔥酥增香，帶來懷念的古早味，每份268元。「龍井雞湯」則是選用帶骨益活雞雞腿，加入薏仁、蓮子與紅棗慢火熬煮，並以龍井茶葉提香，每份195元。

同步登場的創新茶飲「海苔焙茶花生拿鐵」，選用日本靜岡焙茶，融合鮮奶、濃郁花生香，佐以海苔粉提味，具有鹹甜平衡的豐富層次，每杯135元起。另外還有「海苔焙茶珍珠花生拿鐵」、「冰琥珀拿鐵」可供選擇。

春水堂今年四度與金馬獎聯名，以「再見江湖，以茶相聚」為主題，推出聯名紙杯、杯墊、餐墊紙等周邊，雙方也打造限定周邊商品「茶映江湖」聯名紀念磁鐵，以春水堂創始店、珍珠奶茶、金馬獎座及電影膠卷等元素進行設計，採用古金屬材質製作，兼具收藏性與實用性，每個199元。

11月1日至11月6日期間，春水堂推出回饋活動。凡單筆消費滿9999元，即贈「頂級烏瓦紅茶凍飲（Ｓ杯）」兌換券；單筆消費滿1,200元，再贈「珍珠奶茶（S杯）」兌換券；單筆消費滿1,500元，再贈春水堂「經典款提袋（小）」。茶券每店每日限量各200張，贈完為止。

春水堂以「暖煨・織序」為主題，推出暖心料理與飲品。圖／春水堂提供
春水堂以「暖煨・織序」為主題，推出暖心料理與飲品。圖／春水堂提供

春水堂聯名金馬，推出聯名紙杯、杯墊、餐墊紙。圖／春水堂提供
春水堂聯名金馬，推出聯名紙杯、杯墊、餐墊紙。圖／春水堂提供

春水堂冬季新品「古早味芋頭粥」，每份268元。圖／春水堂提供
春水堂冬季新品「古早味芋頭粥」，每份268元。圖／春水堂提供

春水堂攜手金馬，打造 「茶映江湖」聯名紀念磁鐵。圖／春水堂提供
春水堂攜手金馬，打造 「茶映江湖」聯名紀念磁鐵。圖／春水堂提供

春水堂

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

春水堂推芋頭粥、龍井雞湯 四度聯名金馬搶冬季商機

飲料控快衝！珍珠奶茶竟然能「加酒」？馬爹利攜手天仁茗茶推出夢幻聯名「法式酒香酩茶系列」微醺特調

宏匯廣場周年慶首11日滿3000送400 再抽120萬元好禮、拚6萬點數入袋

遠東巨城秋上市 響應竹市府心願認領傳暖心

相關新聞

更清透、更耐用！CASETiFY新透明手機殼聯手實驗酒吧打造限定微醺體驗

今年iPhone 18 Pro新色超吸睛，讓許多用戶紛紛改用透明殼展現裸機美感。CASETiFY宣布升級經典透明手機殼，在台推出「質感灰邊角」與「透亮藍邊角」2款新品，兼顧清透外觀、抗泛黃材質與防摔保護，讓使用者在展現手機原生色彩的同時，也能兼顧日常防護。新品已於即日起在CASETiFY台灣官方網站及CASETiFY STUDiO品牌概念店開賣，並將於10月23日至11月1日攜手入選「亞洲50大酒吧」的台北實驗酒吧unDer lab推出期間限定快閃活動，以透明美學延伸至空間設計與調酒體驗。

新光三越主動偵測資訊系統異常 啟動緊急應變調查提醒顧客防詐

企業資安防禦是當下企業營運之重點項目，新光三越日前透過內部資安監測機制，主動發現資訊系統異常，疑似遭外部不法入侵，隨即啟動緊急應變機制。

春水堂「滿額送珍珠奶茶」！ 還有「金馬聯名週邊」、古早味芋頭粥登場

隨著11月即將到來，「春水堂」自11月1日起，將開賣「古早味芋頭粥」、「龍井雞湯」、「琥珀拿鐵」等多款冬季新品；同時春水堂也第四度攜手金馬獎，推出聯名紙杯、紀念磁鐵等週邊。另外還將推出限時回饋活動，消費滿額即贈珍珠奶茶、品牌提袋。

古馳發表GucciCore早春形象重返紐約街頭 實穿主義打造經典衣櫃

Gucci近日正式發表GucciCore早春系列形象廣告，將拍攝焦點轉向紐約街頭，捕捉城市中多元群體的交會瞬間。此企劃由攝影師Peter Funch掌鏡，延續其對都市空間中個體與群體互動的長期探索，藉由真實影像呈現出街頭穿搭交織而成的獨特城市脈絡。

郵輪奢華再升級！5道菜配傳奇名酒 麗晶七海盛譽號12月底首航

麗晶七海郵輪宣布，旗下全新船級郵輪「七海盛譽號」將推出獨家頂級品酒與餐飲配搭體驗，入住頂級天際麗晶套房的賓客，還可參加3公升Baccarat水晶瓶盛裝的LOUIS XIII干邑品飲儀式。七海盛譽號預計2026年12月28日自美國邁阿密首航，展開11晚加勒比海之旅。

聚焦實體閱讀 Bottega Veneta紐約快閃發行《Fanzine》2026秋冬號

Bottega Veneta近日於紐約舉辦獨家酒會，正式發行由攝影師Juergen Teller掌鏡的《Fanzine》2026秋冬號。此活動齊聚藝術、時尚與創意產業各界嘉賓，由創意總監Louise Trotter共同主持，展現品牌對跨界創作的高度重視。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。