春水堂「滿額送珍珠奶茶」！ 還有「金馬聯名週邊」、古早味芋頭粥登場

隨著11月即將到來，「春水堂」自11月1日起，將開賣「古早味芋頭粥」、「龍井雞湯」、「琥珀拿鐵」等多款冬季新品；同時春水堂也第四度攜手金馬獎，推出聯名紙杯、紀念磁鐵等週邊。另外還將推出限時回饋活動，消費滿額即贈珍珠奶茶、品牌提袋。

春水堂本次以「暖煨・織序」為主題，推出暖心料理與飲品。其中「古早味芋頭粥」以大骨高湯搭配芋頭塊、玉米、香菇等食材，再以油蔥酥增香，帶來懷念的古早味，每份268元。「龍井雞湯」則是選用帶骨益活雞雞腿，加入薏仁、蓮子與紅棗慢火熬煮，並以龍井茶葉提香，每份195元。

同步登場的創新茶飲「海苔焙茶花生拿鐵」，選用日本靜岡焙茶，融合鮮奶、濃郁花生香，佐以海苔粉提味，具有鹹甜平衡的豐富層次，每杯135元起。另外還有「海苔焙茶珍珠花生拿鐵」、「冰琥珀拿鐵」可供選擇。

春水堂今年四度與金馬獎聯名，以「再見江湖，以茶相聚」為主題，推出聯名紙杯、杯墊、餐墊紙等周邊，雙方也打造限定周邊商品「茶映江湖」聯名紀念磁鐵，以春水堂創始店、珍珠奶茶、金馬獎座及電影膠卷等元素進行設計，採用古金屬材質製作，兼具收藏性與實用性，每個199元。

11月1日至11月6日期間，春水堂推出回饋活動。凡單筆消費滿9999元，即贈「頂級烏瓦紅茶凍飲（Ｓ杯）」兌換券；單筆消費滿1,200元，再贈「珍珠奶茶（S杯）」兌換券；單筆消費滿1,500元，再贈春水堂「經典款提袋（小）」。茶券每店每日限量各200張，贈完為止。

春水堂以「暖煨・織序」為主題，推出暖心料理與飲品。圖／春水堂提供

春水堂聯名金馬，推出聯名紙杯、杯墊、餐墊紙。圖／春水堂提供

春水堂冬季新品「古早味芋頭粥」，每份268元。圖／春水堂提供