古馳發表GucciCore早春形象重返紐約街頭 實穿主義打造經典衣櫃

Gucci近日正式發表GucciCore早春系列形象廣告，將拍攝焦點轉向紐約街頭，捕捉城市中多元群體的交會瞬間。此企劃由攝影師Peter Funch掌鏡，延續其對都市空間中個體與群體互動的長期探索，藉由真實影像呈現出街頭穿搭交織而成的獨特城市脈絡。

身為今年五月在紐約時代廣場服裝秀的延伸，該系列被定位為品牌的風格基石。設計上重新檢視當代衣櫥的實用基礎，推出海軍風大衣、風衣、西裝、襯衫與鉛筆裙等經典單品，並融入義式剪裁與優雅，勾勒出兼顧日常機能與美學的服裝輪廓。

本季設計靈感源自品牌深厚的紐約歷史足跡，透過將秀場選址時代廣場，向GUCCI早年從義大利向海外拓點的記憶致敬，同時揉合1980年代紐約旗艦店上層私人空間的密室概念。服裝輪廓強調實用機能與精緻剪裁的平衡，推出俐落肩線西裝、寬鬆褲型與雙面技術面料外套，並運用經典Web織帶與馬銜鍊符碼，建構出兼具日常通勤與高級質感的當代衣櫥。

配件系列主打無結構斜背托特包、可收納筆電的公事包，以及鑲嵌水鑽的晚宴手提包，滿足多元場域的切換需求。整體企劃不僅透過巨型數位看板與夜景營造鮮明的都市張力，更試圖在GUCCI經典的奢華風格與日常實穿間找到平衡的甜蜜點，重新站上精品風格的話語權制高點。

企劃由攝影師Peter Funch掌鏡，透過真實影像呈現出美、義交融的獨特風格脈絡。圖／GUCCI提供

GUCCI 中性胸前包，62,300元。圖／GUCCI提供

GUCCI Starlet帆布包，83,800元。圖／GUCCI提供

GUCCI Infinity皮革包，70,900元。圖／GUCCI提供