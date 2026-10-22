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郵輪奢華再升級！5道菜配傳奇名酒 麗晶七海盛譽號12月底首航

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
七海盛譽號奢華再升級。圖/麗晶七海郵輪提供
七海盛譽號奢華再升級。圖/麗晶七海郵輪提供

麗晶七海郵輪宣布，旗下全新船級郵輪「七海盛譽號」將推出獨家頂級品酒與餐飲配搭體驗，入住頂級天際麗晶套房的賓客，還可參加3公升Baccarat水晶瓶盛裝的LOUIS XIII干邑品飲儀式。七海盛譽號預計2026年12月28日自美國邁阿密首航，展開11晚加勒比海之旅。

這系列體驗以七海盛譽號為主角，其中「珍饌饗宴體驗」最具話題性。5道菜搭配多款世界名酒，從Krug Grande Cuvée香檳與魚子醬揭開序幕，接續以Louis Jadot Corton-Charlemagne Grand Cru搭配緬因州龍蝦，再以Vega Sicilia Único襯托A5和牛西冷，最後以Château d'Yquem搭配反烤蘋果塔，將香檳、白酒、紅酒與甜酒的層次融入完整餐序。

另一項「盛譽系列：頂級香檳巡禮」則以香檳為核心，搭配柑橘接骨木花龍蝦、香辣吞拿魚手毬壽司及日式炙燒牛肉等鹹甜小點，透過佳釀與料理的風味交錯，呈現不同於一般餐酒搭配的品飲體驗。餐前時光也有專屬儀式，賓客可享用Grey Goose Altius馬天尼特調，搭配精選魚子醬，為晚餐揭開序幕。

頂級套房賓客還有更私密的品飲安排。專為天際麗晶套房設計的尊尚體驗，將帶來Dom Pérignon香檳、The Macallan威士忌及LOUIS XIII干邑等佳釀，搭配套房內的專屬服務。其中LOUIS XIII品飲儀式由品牌大使親自主持，焦點是盛裝於3公升Baccarat水晶瓶中的LOUIS XIII Le Jeroboam，並由專業人士介紹其工藝、歷史與珍稀特色。

除了新船獨家體驗，麗晶七海郵輪也將四款全新「賞鑑葡萄酒午餐」推廣至旗下其他郵輪，每場均以五道菜餐序串連不同產區的代表酒款。「風土世界：傳奇葡萄酒產地之旅」橫跨香檳區、托斯卡尼、俄勒岡州、智利與加拿大；「法蘭西風韻」聚焦法國香檳、勃根地、沙布利及波爾多等產區；「風味餐桌」探索義大利法蘭契柯達、托斯卡尼與皮埃蒙特；「美國葡萄酒奧德賽」則走訪安德森谷、納帕谷及俄羅斯河谷。

七海盛譽號也將引進多款品牌經典品酒活動，包括Caymus釀造工藝、香檳體驗、Hennessy干邑之旅、The Macallan威士忌品鑑及Woodford Reserve風味輪體驗，讓旅客透過專業解說與餐點搭配，深入認識不同酒款的風味特色。

七海盛譽號總噸位達7萬6,550噸，設有411間套房、630名船員，船上規劃11項餐飲體驗，並以全套房住宿、個人化服務及全包式航遊為特色。

首航將於12月28日自邁阿密出發，進行11晚加勒比海往返航程，途經墨西哥、瓜地馬拉、貝里斯、宏都拉斯、牙買加及開曼群島。部分品酒與餐飲體驗需另行付費、提前預訂且名額有限，相關價格及預訂資訊將於接近首航時公布。

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