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Global Mall 周年慶首日開紅盤 3C、家電等商品現搶購

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
Global Mall10月22日周年慶首日開打，一早人潮湧入新北中和店。圖／Global Mall提供
Global Mall10月22日周年慶首日開打，一早人潮湧入新北中和店。圖／Global Mall提供

Global Mall21周年慶首日（22日）開出紅盤，今年最大亮點之一是全台八店分別推出深受消費者喜愛的20大品牌的獨家商品活動，包含3C、家電、保養品和秋冬服飾等在首日業績成長力道最為強勁；尤其Global Mall首波祭出對會員的最高回饋22%，預計今年周年慶業績將有逾1成的亮麗表現。

周年慶首日上午大批人潮湧入Global Mall新北中和店和屏東市等各店，服務台前兌換贈品人潮絡繹不絕，哆啦A夢打卡點也吸引不少消費者拍照。Global Mall表示，今年周年慶推出前20大品牌獨家活動吸睛，是激勵今年業績成長動能之一，從3C、家電、秋冬服飾、人氣鞋款到換季保養，滿足消費者一站購足的需求。舉新北中和為例，包含APPLE手機、家電類，以及資生堂和佳麗寶等保養品業績表現卓越。

Global Mall今年周年慶祭出最高回饋22%吸客，第一波於10月22日至11月4日，全台八店指定專門店刷中信Global Mall聯名卡當日單筆消費滿3,000元送200元；於指定服飾配件、化妝品消費，當日單筆滿2,000元另享3%回饋；iMall會員於 Global Mall新北中和、屏東市、桃園A19 指定專門店單筆消費3,000元贈300元電子商品禮券等活動。

除此，加碼推出抽獎活動，凡於10月22日至11月16日消費滿3,000元，即可加入抽獎活動，有機會抽中日本關西樂享周遊券雙人行；於環球購物APP轉盤活動，只要扣會員點數10點，亦有機會抽中關西樂享周遊券雙人行。

Global Mall周年慶期間各店設置哆啦A夢打卡點吸客外，周年慶期間推出哆啦A夢限定商品「點加金」活動，包含不鏽鋼杯、陶瓷碗等，會員只要使用點數搭配加價購，即可將哆啦A夢人氣商品帶回家。首波活動10月29日至11月4日，會員可扣300點，或扣100點加99元兌換哆啦A夢陶瓷碗；陶瓷淺盤、深盤則各可扣200點，或扣100點加79元兌換。環球Online另推出限定不鏽鋼杯，可扣500點，或扣100點加299元兌換。

10月22日至11月16日期間，推出哆啦A夢限定套色明信片集章活動，活動期間出示會員身分，即可免費領取集章明信片，循著店內哆啦A夢合影，並於集章點逐一蓋印，即可完成Global Mall專屬哆啦A夢款明信片。

周年慶 Global Mall

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