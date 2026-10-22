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春水堂推芋頭粥、龍井雞湯 四度聯名金馬搶冬季商機

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
春水堂四度與金馬聯名，除了聯名紙杯，也推出限定周邊商品「茶映江湖」聯名紀念磁鐵。圖／春水堂提供
春水堂四度與金馬聯名，除了聯名紙杯，也推出限定周邊商品「茶映江湖」聯名紀念磁鐵。圖／春水堂提供

春水堂冬季新品11月登場！古早味芋頭粥、龍井雞湯及海苔焙茶花生拿鐵等多款新品將於11月1日開賣，並同步推出感恩回饋活動，消費滿額可獲贈珍珠奶茶兌換券及品牌提袋。此外，春水堂今年第四度攜手金馬獎，以「再見江湖，以茶相聚」為主題，推出聯名紙杯、杯墊及紀念磁鐵，讓茶飲與電影文化再度碰撞出新火花。

春水堂表示，今年冬季以「暖煨・織序」為主題，推出多款暖心料理與創新茶飲，邀請消費者與親友相聚，共享冬日溫暖時光。

餐點方面，「古早味芋頭粥」以大骨高湯細火慢熬，搭配綿密芋頭塊、玉米及香菇等蔬菜，再加入油蔥酥提香，最後撒上黃金蕎麥脆粒，增添口感層次；「龍井雞湯」則選用帶骨益活雞雞腿，加入薏仁、蓮子及紅棗慢火熬煮，並以龍井茶葉提香，呈現清雅回甘的湯頭。

飲品方面，春水堂持續發揮茶飲創意，推出「海苔焙茶花生拿鐵」，選用日本靜岡焙茶，融合鮮奶與花生香氣，再以海苔粉增添鹹甜風味；喜愛咀嚼口感的消費者，也可選擇加入珍珠的「海苔焙茶珍珠花生拿鐵」。另一款「冰琥珀拿鐵」則以紅茶調和鮮奶及黑糖香氣，搭配香甜酥脆的焦糖脆餅。

為感謝消費者長期支持，春水堂將於11月1日至6日推出「感恩回饋」活動，單筆消費滿999元贈頂級烏瓦紅茶凍飲（S杯）兌換券、滿1,200元再贈珍珠奶茶（S杯）兌換券、滿1,500元再贈春水堂經典款小提袋。

除了冬季新品，春水堂今年也第四度與金馬獎合作，推出聯名紙杯、杯墊及餐墊紙，並打造限定周邊「茶映江湖」聯名紀念磁鐵，以春水堂創始店、珍珠奶茶、金馬獎座及電影膠卷等元素設計，採用古金屬材質製作，兼具紀念與收藏價值。

春水堂近年持續拓展門市，繼去年開出高雄駁二店後，2027年及2028年也都有新門市籌備中。目前全台共有57家門市，海外則有日本13家、香港6家，全球合計76家。

在人力布局方面，春水堂持續優化薪酬及福利制度，目前北區門市正職員工起薪為4.2萬至5萬元，店長達成業績目標後，年薪有機會突破百萬元，今年起正職員工也新增旅遊津貼等福利，持續吸引餐飲人才加入。

春水堂 金馬獎

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