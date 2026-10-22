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聚焦實體閱讀 Bottega Veneta紐約快閃發行《Fanzine》2026秋冬號
Bottega Veneta近日於紐約舉辦獨家酒會，正式發行由攝影師Juergen Teller掌鏡的《Fanzine》2026秋冬號。此活動齊聚藝術、時尚與創意產業各界嘉賓，由創意總監Louise Trotter共同主持，展現品牌對跨界創作的高度重視。
即便人們身處數位化與社群時代，但紙本仍舊有其存在的必要。所謂的Fanzine是由「粉絲」（fan）與「雜誌」（Magazine）兩個字組成，可被視為小眾愛好者的共同聚集。本次Bottega Veneta發行的《Fanzine》2026秋冬號正是透過Juergen Teller獨具風格的鏡頭，精選形象廣告、幕後花絮與特寫細節，不時穿插手寫思緒與米蘭日常片段，建構出兼具真實感與美學張力的視覺敘事。
同時著眼於皮革、工匠、編織、藝術等多重軸心的Bottega Veneta，嘗試透過這項出版企劃彰顯思想交流與文化傳承的品牌核心，同時借重在地探索空間分享創意觀點。本次在紐約的發表將以快閃形式亮相，此後將陸續現身米蘭Reading Room、倫敦Claire de Rouen、巴黎OFR及首爾Camel Coffee等據點，透過實體零售空間的串聯，持續深化與全球藝文社群的對話。
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