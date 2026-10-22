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聚焦實體閱讀 Bottega Veneta紐約快閃發行《Fanzine》2026秋冬號

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Casa Magazines是位於紐約的雜誌專賣店，也是本次Bottega Veneta的紐約酒會地點。圖／Bottega Veneta提供
Casa Magazines是位於紐約的雜誌專賣店，也是本次Bottega Veneta的紐約酒會地點。圖／Bottega Veneta提供

Bottega Veneta近日於紐約舉辦獨家酒會，正式發行由攝影師Juergen Teller掌鏡的《Fanzine》2026秋冬號。此活動齊聚藝術、時尚與創意產業各界嘉賓，由創意總監Louise Trotter共同主持，展現品牌對跨界創作的高度重視。

即便人們身處數位化與社群時代，但紙本仍舊有其存在的必要。所謂的Fanzine是由「粉絲」（fan）與「雜誌」（Magazine）兩個字組成，可被視為小眾愛好者的共同聚集。本次Bottega Veneta發行的《Fanzine》2026秋冬號正是透過Juergen Teller獨具風格的鏡頭，精選形象廣告、幕後花絮與特寫細節，不時穿插手寫思緒與米蘭日常片段，建構出兼具真實感與美學張力的視覺敘事。

同時著眼於皮革、工匠、編織、藝術等多重軸心的Bottega Veneta，嘗試透過這項出版企劃彰顯思想交流與文化傳承的品牌核心，同時借重在地探索空間分享創意觀點。本次在紐約的發表將以快閃形式亮相，此後將陸續現身米蘭Reading Room、倫敦Claire de Rouen、巴黎OFR及首爾Camel Coffee等據點，透過實體零售空間的串聯，持續深化與全球藝文社群的對話。

《Fanzine》2026秋冬號是由攝影師Juergen Teller掌鏡，記錄其鏡頭下Bottega Veneta的形象廣告、幕後花絮，也記錄下米蘭的日常街頭點滴。圖／Bottega Veneta提供
《Fanzine》2026秋冬號是由攝影師Juergen Teller掌鏡，記錄其鏡頭下Bottega Veneta的形象廣告、幕後花絮，也記錄下米蘭的日常街頭點滴。圖／Bottega Veneta提供

《Fanzine》2026秋冬號此後將陸續巡迴巴黎、首爾、米蘭、倫敦的獨立書店或雜誌專賣店，與不同城市的藝文讀者展開新一輪文化對話。圖／Bottega Veneta提供
《Fanzine》2026秋冬號此後將陸續巡迴巴黎、首爾、米蘭、倫敦的獨立書店或雜誌專賣店，與不同城市的藝文讀者展開新一輪文化對話。圖／Bottega Veneta提供

Bottega Veneta在紐約Casa Magazines舉辦快閃活動、並正式發表《Fanzine》2026秋冬號。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta在紐約Casa Magazines舉辦快閃活動、並正式發表《Fanzine》2026秋冬號。圖／Bottega Veneta提供

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