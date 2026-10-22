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新店人看過來！貳樓進駐裕隆城 出示在地證件免費爽吃蒜香薯條

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
貳樓10月22日正式進駐誠品新店裕隆城。圖／貳樓餐飲集團提供
貳樓10月22日正式進駐誠品新店裕隆城。圖／貳樓餐飲集團提供

新店人吃早午餐又有新選擇！人氣美式早午餐品牌「貳樓餐廳 Second Floor」於10月22日正式進駐誠品生活新店裕隆城，將招牌全天候早午餐帶進新店生活圈。配合新店門市開幕，品牌推出在地會員限定活動，符合資格者可領取專屬徽章，憑徽章於指定期間消費，還能免費享用人氣舊金山蒜香薯條，邀請在地居民把聚餐、約會與親子時光安排進日常。

此次開幕活動主打新店限定回饋。即日起至11月30日，於貳樓誠品新店裕隆城店內用消費、加入「貳樓里勞厝」會員，並出示新店在地身分證明，即可領取專屬數位徽章。居住、工作或就學於新店的民眾，皆可憑身分證、工作證或學生證等文件參與。持徽章至12月11日前，平日兩人以上內用消費，每次符合條件即可獲贈一份舊金山蒜香薯條，兌換次數不限。

餐點方面，貳樓人氣早午餐「焦烙辣蜂蜜培根歐姆蕾」以焦烙手法呈現金黃表面，結合起司、培根與辣蜂蜜，交織鹹香、甜味與微辣尾韻，搭配魯邦酸種麵包，呈現豐富口感。另有「焦烙辣蜂蜜菠菜歐姆蕾」，以菠菜搭配蛋香與甜辣風味，提供不同飲食偏好的選擇。

新門市空間以「城市植感」為設計主軸，融合鐵件、木質家具與旱生景觀植栽，搭配水泥質感牆面、焦糖色皮革及暖黃燈光，營造兼具俐落線條與溫暖氛圍的用餐環境，適合朋友聚會、情侶約會及家庭聚餐。

除了餐點與空間，貳樓也延續親子及寵物友善特色。全台門市每週二下午2點後推出「KIDS EAT FREE」活動，成人點購一份主餐，同行12歲以下兒童即可免費享用指定兒童餐；寵物也能陪同入店，並可依需求提供嫩蛋、清水或新鮮生菜等照顧服務。從在地限定優惠到親子、毛孩友善安排，貳樓希望讓新店門市不只是聚餐據點，也成為融入日常生活的早午餐選擇。

【貳樓誠品新店裕隆城店｜開幕活動資訊】

•新店人限定徽章｜免費兌換舊金山蒜香薯條

•徽章領取：2026/10/22–11/30

•優惠兌換：2026/10/22–12/11

•領取方式：於新店裕隆城店內用消費，加入「貳樓里勞厝」會員，結帳時出示新店在地身分證明，即可獲得專屬徽章。

•兌換方式：下次平日（不含國定假日）兩人以上同行內用消費，憑徽章免費兌換「舊金山蒜香薯條」乙份。

•每桌每次限兌換乙份，不與其他折扣或會員優惠併用，詳細辦法依官方活動公告為準。

早午餐焦烙辣蜂蜜培根歐姆蕾｜魯邦酸種。圖／貳樓餐飲集團提供
早午餐焦烙辣蜂蜜培根歐姆蕾｜魯邦酸種。圖／貳樓餐飲集團提供

全台貳樓每週二下午2點後「KIDS EAT FREE」，只要大人點購一份主餐，同行12歲（含）以下兒童即可免費享用指定兒童餐。圖／貳樓餐飲集團提供
全台貳樓每週二下午2點後「KIDS EAT FREE」，只要大人點購一份主餐，同行12歲（含）以下兒童即可免費享用指定兒童餐。圖／貳樓餐飲集團提供

早午餐焦烙辣蜂蜜菠菜歐姆蕾｜魯邦酸種。圖／貳樓餐飲集團提供
早午餐焦烙辣蜂蜜菠菜歐姆蕾｜魯邦酸種。圖／貳樓餐飲集團提供

即日起至11月30日，凡完成指定任務並出示新店在地身分證明，即可於下次內用兌換「舊金山蒜香薯條」乙份。圖／貳樓餐飲集團提供
即日起至11月30日，凡完成指定任務並出示新店在地身分證明，即可於下次內用兌換「舊金山蒜香薯條」乙份。圖／貳樓餐飲集團提供

裕隆城 薯條

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