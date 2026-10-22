IKEA經典藍袋變身！「好禮滿袋」集點活動開跑 精選家飾10元帶回家

近年「個性化」風潮持續延燒，越來越多人透過各式配件展現自己的風格， IKEA也把這股個性化風潮帶到經典藍袋上。10月22日至12月6日推出宜家卡卡友專屬「好禮滿袋」集點活動，首次推出「BRATTBY藍袋與經典飾品組」，把超人氣瑞典肉丸、FABLER BJÖRN愛心小熊、MAMMUT兒童椅等IKEA經典元素化身成可愛貼紙，再搭配象徵瑞典文化的達拉馬吊飾，讓卡友隨心搭配、自由裝飾，打造屬於自己的IKEA藍袋。

只要加入IKEA LINE官方帳號並升級為數位宜家卡會員，憑卡消費1元即累積1點，不論家具、家飾、餐飲消費，甚至線上購物皆可累積點數，集滿1,000點即可兌換「BRATTBY藍袋與經典飾品組」，再獲得精選商品10元優惠券1張，以10元超值價入手指定人氣家飾，包括網路爆紅的貓咪造型GREJSIMOJS收納罐（售價179元）、撞色外型超吸睛的FLODKRÄFTA鐘（售價179元），兼具收納與顏值的SKÅJARE儲物盒（售價199元），到售價249元的TORKIS洗衣籃等好物；集滿6,000點還可再獲得500元家具家飾商品抵用券，輕鬆入手更多居家好物。上述所有贈品數量有限，換完為止。

●附註：詳細活動內容以門市、官網公告為準。

IKEA自10月22日至12月6日推出宜家卡卡友專屬「好禮滿袋」集點活動，集點送限定貼紙、達拉馬吊飾，把經典藍袋變成個人專屬的樣子。圖／IKEA提供

IKEA宜家卡卡友專屬「好禮滿袋」集點活動10月22日至12月6日開跑，首次推出「BRATTBY藍袋與經典飾品組」。圖／IKEA提供

IKEA將象徵瑞典文化的達拉馬化為造型吊飾。圖／IKEA提供