噶瑪蘭再稱霸國際！7度拿下ISC世界產區年度酒廠冠軍 19面金牌創新高

台灣威士忌再傳國際捷報！噶瑪蘭威士忌於英國ISC國際烈酒競賽（International Spirits Challenge）再度獲得評審肯定，第七度拿下「世界產區年度酒廠冠軍獎盃」（Worldwide Whisky Producer of the Year），今年更一舉抱回19面金牌，刷新品牌歷年參賽的金牌紀錄，展現台灣威士忌在國際烈酒市場的競爭實力。

本屆評審團肯定噶瑪蘭將創新釀酒技術與台灣亞熱帶氣候條件結合，持續探索傳統威士忌製程以外的風味可能。台灣高溫潮濕的氣候，為威士忌熟成帶來不同於蘇格蘭等傳統產區的條件，搭配酒廠在釀造技術與熟成工藝上的持續投入，逐步建立具有辨識度的風味特色，也讓台灣風土成為品牌進軍國際的重要優勢。

此次獲獎酒款涵蓋雪莉桶、葡萄酒桶、波本桶及橡木新桶等不同桶型，呈現噶瑪蘭在原酒風味設計、桶型運用與熟成管理上的多元布局。透過不同橡木桶賦予酒液各異的香氣與口感，品牌持續拓展威士忌的風味表現，兼顧台灣在地熟成環境與國際市場對產品特色的期待。

從第七度獲頒年度酒廠冠軍，到單屆斬獲19面金牌，噶瑪蘭此次再度以競賽成績展現產品實力。未來品牌也將持續投入釀酒創新與品質提升，拓展國際市場，讓更多消費者認識來自台灣的威士忌風味與釀造實力。

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