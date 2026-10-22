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大巨蛋美食＋1!全台首家熟成魚鍋物IPPIKI進駐 套餐1380元起寵溺味蕾

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
同步提供結合熟成魚、龍蝦、鮑魚等頂級海鮮與日本 A5 黑毛和牛的雙人套餐。圖／IPPIKI提供
同步提供結合熟成魚、龍蝦、鮑魚等頂級海鮮與日本 A5 黑毛和牛的雙人套餐。圖／IPPIKI提供

台北大巨蛋餐飲版圖再添新選擇！由藍帶主廚周書慶（Steven）領軍的食趣國際餐飲集團，推出全台首家主打「熟成魚」的高級日式鍋物品牌「IPPIKI一匹熟成魚鍋物」，進駐遠東Garden City 7樓。品牌以溫度、濕度控制與職人熟成技術為核心，重新詮釋海鮮的鮮味層次，並結合日式高湯、海洋意象空間與當代品牌設計，鎖定講究食材與用餐體驗的饕客。

有別於海鮮料理一味強調新鮮，IPPIKI透過時間淬鍊魚肉風味，讓熟成後的魚肉呈現更集中的旨味、細緻質地與多元層次。菜單主打熟成龍膽石斑、日本青甘及午仔魚，分別展現彈嫩肉質、豐潤油脂與柔細口感，另推出「一本釣」季節限定魚種，依當令漁獲挑選適合熟成的魚類，讓消費者隨季節品味不同海味。

套餐價格方面，熟成午仔魚套餐1,380元+10%、熟成日本青甘套餐1,680元+10%、熟成龍膽石斑套餐1,980元+10%；雙人套餐則結合熟成魚、龍蝦、鮑魚與日本A5黑毛和牛，6,600元起+10%，提供從個人用餐到多人聚餐的選擇。

鍋物的另一個重點是湯底。品牌以十種食材打造「十味鰹節昆布高湯」，嚴選日本與台灣乾貨，經研磨與調配，呈現清爽卻有厚度的出汁風味，避免濃重湯頭掩蓋魚肉本味。此外，店內也設置客製化湯底外賣區，提供乾貨選購與現場研磨服務，將日式出汁文化延伸至居家料理。

空間設計則由室內設計師吳透操刀，以「魚拓引潮，一匹一味」為概念，運用魚拓、光影與材質營造海洋意象，並規劃單人吧檯及半開放式包廂，兼顧獨食與聚餐需求。品牌識別另由馮宇領軍的IF OFFICE設計，以勃艮第酒紅色搭配簡潔標誌，呈現時間沉澱與職人精神。

從熟成魚、高湯到空間美學，IPPIKI試圖將日式鍋物從單純的食材組合，延伸為一場對風味與時間的探索，也為台北精緻鍋物市場帶來不同選擇。

◎IPPIKI 一匹熟成魚鍋物 大巨蛋店

．地址：台北市信義區忠孝東路四段505號7樓

．電話：02-2761-3013

．營業時間：週日至週四：11:00～21:30；週五至週六：11:00～22:00

．線上預約：inline

藍帶主廚周書慶（Steven）。圖／IPPIKI提供
藍帶主廚周書慶（Steven）。圖／IPPIKI提供

半開放式包廂則以弧形和紙屏風勾勒柔和界線，讓光影隨空間流轉，營造兼具隱私與交流感的聚會氛圍。圖／IPPIKI提供
半開放式包廂則以弧形和紙屏風勾勒柔和界線，讓光影隨空間流轉，營造兼具隱私與交流感的聚會氛圍。圖／IPPIKI提供

IPPIKI 熟成魚鍋物正式進駐台北大巨蛋，以日式熟成工藝結合精緻鍋物，打造兼具職人精神與設計美學的餐飲體驗。圖／IPPIKI提供
IPPIKI 熟成魚鍋物正式進駐台北大巨蛋，以日式熟成工藝結合精緻鍋物，打造兼具職人精神與設計美學的餐飲體驗。圖／IPPIKI提供

IPPIKI 由室內設計師吳透操刀，以魚拓、柴魚紋理與光影變化呼應海洋意象，將料理元素延伸至空間美學。圖／IPPIKI提供
IPPIKI 由室內設計師吳透操刀，以魚拓、柴魚紋理與光影變化呼應海洋意象，將料理元素延伸至空間美學。圖／IPPIKI提供

IPPIKI 嚴選不同魚種，透過熟成工藝展現各具特色的鮮味層次與細膩口感。圖／IPPIKI提供
IPPIKI 嚴選不同魚種，透過熟成工藝展現各具特色的鮮味層次與細膩口感。圖／IPPIKI提供

IPPIKI 嚴選日本及台灣乾貨，透過細緻研磨工序，堆疊出層次豐富的旨味湯底。圖／IPPIKI提供
IPPIKI 嚴選日本及台灣乾貨，透過細緻研磨工序，堆疊出層次豐富的旨味湯底。圖／IPPIKI提供

以十種食材煮製的昆布高湯為基底，講究出汁與食材之間的細膩平衡，不以濃重滋味掩蓋食材本味，而是透過純淨鮮甜的湯頭，襯托熟成魚肉獨有的細緻風味與豐富層次。圖／IPPIKI提供
以十種食材煮製的昆布高湯為基底，講究出汁與食材之間的細膩平衡，不以濃重滋味掩蓋食材本味，而是透過純淨鮮甜的湯頭，襯托熟成魚肉獨有的細緻風味與豐富層次。圖／IPPIKI提供

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