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黑貓眼睛暗中還會發光！Pandora萬聖節攜手《聖誕夜驚魂》太可愛了

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
迪士尼「聖誕夜驚魂」傑克造型串飾，3,280元。圖／PANDORA提供
迪士尼「聖誕夜驚魂」傑克造型串飾，3,280元。圖／PANDORA提供

隨著十月底萬聖節即將到來，以串飾聞名的丹麥品牌Pandora也迎來2026年全新的萬聖節系列。今年Pandora邀請多位神祕又各具魅力的角色一同加入冒險旅程，包括俏皮的黑貓、古靈精怪的南瓜稻草人，以及來自迪士尼經典動畫《聖誕夜驚魂》的傑克、莎莉與忠誠夥伴零零，帶來充滿童趣與暗黑美學的節慶配飾。

本次系列亮點之一為925銀打造的黑貓吊飾，伸展的身軀帶有貓咪特有的神祕淘氣，身上更刻有「MEOOOW」的萬聖夜俏皮暗號，眼睛更能在黑暗中發光。南瓜稻草人則披上鍍14k金外衣，眼睛與鈕扣點綴鋯石，金銀雙色的組合為萬聖節增添新的火花。

除此之外，Pandora今年更攜手迪士尼《聖誕夜驚魂》推出萬聖節新作，包含以925銀勾勒出纖細身影、具備活動式設計的莎莉造型串飾，以及招牌笑容的傑克造型串飾與幽靈夥伴零零造型串飾，其中零零也能夜黑暗中發光，完美重現角色的獨特手作感與個性。同時上市的還有莎莉造型戒指與南瓜王傑克造型戒指，透過鍍14k金與925銀搭配紫羅蘭色或黑色人造水晶，讓一金一銀、一柔一酷的雙面魅力成為日常造型的焦點，把喜愛的故事與獨特個性戴在身上。

迪士尼「聖誕夜驚魂」莎莉造型串飾，3,280元。圖／PANDORA提供
迪士尼「聖誕夜驚魂」莎莉造型串飾，3,280元。圖／PANDORA提供

迪士尼「聖誕夜驚魂」莎莉造型戒指，2,880元。圖／PANDORA提供
迪士尼「聖誕夜驚魂」莎莉造型戒指，2,880元。圖／PANDORA提供

迪士尼「聖誕夜驚魂」零零造型串飾，2,880元。圖／PANDORA提供
迪士尼「聖誕夜驚魂」零零造型串飾，2,880元。圖／PANDORA提供

迪士尼「聖誕夜驚魂」零零造型串飾，2,880元。圖／PANDORA提供
迪士尼「聖誕夜驚魂」零零造型串飾，2,880元。圖／PANDORA提供

黑貓吊飾，2,880元。圖／PANDORA提供
黑貓吊飾，2,880元。圖／PANDORA提供

Pandora 2026萬聖節系列新品。圖／PANDORA提供
Pandora 2026萬聖節系列新品。圖／PANDORA提供

Pandora 2026萬聖節系列新品。圖／PANDORA提供
Pandora 2026萬聖節系列新品。圖／PANDORA提供

迪士尼「聖誕夜驚魂」南瓜王傑克造型戒指，2,880元。圖／PANDORA提供
迪士尼「聖誕夜驚魂」南瓜王傑克造型戒指，2,880元。圖／PANDORA提供

南瓜稻草人吊飾，3,280元。圖／PANDORA提供
南瓜稻草人吊飾，3,280元。圖／PANDORA提供

黑貓吊飾，2,880元。圖／PANDORA提供
黑貓吊飾，2,880元。圖／PANDORA提供

萬聖節 眼睛 南瓜

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