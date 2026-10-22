奢華山系這樣穿！Loro Piana頂級喀什米爾打造阿爾卑斯山的優雅

隨著冬季到來，頂級義大利面料品牌Loro Piana推出全新2026-2027年秋冬節日系列。此系列完美結合保暖性能、豐富觸感與精緻質地，帶來適合日夜場合的多元造型，以及專為滑雪後休閒時光打造的完整服飾。同步亮相的秋冬節日系列形象廣告，更遠赴科羅拉多州雪山深處的Dunton Hot Springs溫泉度假村取景，由攝影師Annemarieke Van Drimmelen掌鏡，完美捕捉廣闊雪原與私密木屋間的冬日優雅氣息。

全系列色調走柔和自然路線，以品牌標誌性的苔原綠、深松綠和土壤棕為主軸，並巧妙點綴冬日白色與橘黃色。面料與工藝方面，則透過厚實優質紗線與精細針步，展現立體新穎的格紋與經典腰果花紋，例如點綴於Spago外套與Konny背心的Melton Cash面料，以及採用Baby Cash Double面料的Trevis飛行員外套，完美形塑溫暖又具層次的冬日風尚。

男裝強調保暖布料與夾層外套，抵禦嚴寒的同時不失品味，經典Icer軍裝外套與Zermatt派克大衣更帶來柔軟觸感與山系懷舊風格。女裝則將腰果花紋融入絲滑的絲絨羊毛皮，搭配剪裁立體的Mijoux洋裝與Chavanette高筒靴，在夜幕下透過服裝本身的流暢性展現優雅的身體輪廓。

Loro Piana 2026-2027年秋冬節日系列形象廣告。圖／Loro Piana提供