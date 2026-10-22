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連2年奪米其林一星！「元一天婦羅」插旗新竹　公佈「開放訂位日」了

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
元一新竹規劃有包廂席位。圖／元一新竹提供
元一新竹規劃有包廂席位。圖／元一新竹提供

連續2年摘下米其林一星榮耀的「元一天婦羅」，將於11月12日正式進駐新竹竹北，開設「元一新竹」，為新竹帶來全新的天婦羅饗宴。

「元一天婦羅」自2024年由東京米其林二星名廚元吉和仁共同打造而成。元吉和仁於東京創立的「元吉天婦羅」，以傳統炸藝為基礎，結合獨創的-196℃液態氮調理麵糊，打造出如羽翼般的薄脆外衣，成為東京極具代表性的天婦羅名店。延續元吉天婦羅的技術，位於台北東區商圈的「元一天婦羅」，已經連續2年獲得米其林一星肯定，而這份技藝也移植至「元一新竹」，讓新竹民眾能品嚐到天婦羅職人的作品。

位於竹北遠百旁的靜巷內，「元一新竹」重新詮釋品牌的空間美學，全店以低調沉靜的暗灰色調為主軸，並建構出「與自然共生」的空間，包括有隨光影流轉的植栽庭園，以及板前區與獨立包廂的日式庭園造景。包括空間陳設、庭園造景到精緻器皿，皆由元吉和仁親自選品，將生活美學融入整場用餐體驗之中。全店規劃板前8席與獨立包廂6席。

「元一新竹」餐費定價與台北店一致，午間套餐每位5,500元；晚間套餐則為每位6,500元。預計將於10月26日凌晨00:00在線上系統開放首波預約。首波開放預訂區間為11月12日至11月30日之席次；自11月1日起，則於每日凌晨00:00開放未來30天內之訂位。

海老天婦羅。圖／元一新竹提供
海老天婦羅。圖／元一新竹提供

紫蘇海膽。圖／元一新竹提供
紫蘇海膽。圖／元一新竹提供

米其林 新竹 東京

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