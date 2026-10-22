LV頂級工藝與當代藝術巴黎大皇宮下對話 回顧14位大師致敬傳奇經典包

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）今年再度擔任「巴黎巴塞爾藝術展」（Art Basel Paris）官方合作夥伴，自2026年10月23日至25日於巴黎大皇宮（Grand Palais）的榮譽陽台隆重舉辦「Artycapucines回顧展」。適逢Capucines包款系列推出藝術演繹周年，本屆展覽匯集了14位藝術家的創作，將包款與原作並肩展出，完美展現品牌皮件精湛工藝與獨特藝術表現形式的持續對話。

今年展場設計別具巧思，汲取檔案庫與藝術品運輸的視覺元素，以刷毛鋁材、棉質帆布打造開放式木箱與行李箱結構，呼應品牌箱包製造商的起源。展覽亮點包括首次亮相、向凱斯哈林（Keith Haring）致敬的全新Artycapucines系列，並與他曾親筆簽名的1930年代路易威登行李箱同台展出。此外，現場也網羅草間彌生、村上隆及已故傳奇建築大師法蘭克蓋瑞（Frank Gehry）等多位重量級藝術家的經典作品與對應包款，透過材質與體積的轉換，呈現一場精彩的當代聯展。

路易威登參加2026巴黎巴塞爾藝術展，舉辦「Artycapucines回顧展」。圖／路易威登提供

路易威登參加2026巴黎巴塞爾藝術展，舉辦「Artycapucines回顧展」。圖／路易威登提供

路易威登參加2026巴黎巴塞爾藝術展，舉辦「Artycapucines回顧展」。圖／路易威登提供