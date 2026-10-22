普萊斯上尉同款Hamilton亮相！全台三專櫃快閃試玩任務 明日正式開啟

隸屬瑞士斯沃琪集團的手表品牌漢米爾頓（Hamilton）近期再度重返決勝時刻的世界，攜手熱門遊戲《現代戰爭4》推出全新聯名表，將遊戲中的虛擬戰場延伸至實體專櫃，帶來新一波軍事熱浪。

擁有悠久歷史的漢米爾頓自1892年創立以來，不僅長期為軍旅部隊提供可靠計時器，更以製片人最愛的腕表品牌聞名於500多部影視作品中。品牌透過精湛製表工藝與真實敘事，持續打破疆界，完美將軍事製表傳承與遊戲文化連結在一起。

這款由遊戲靈魂人物普萊斯上尉「配戴」的卡其陸戰系列機械腕表，採38毫米噴砂黑色PVD塗層表殼，面盤融入遊戲的數字4字體與黃色細節，表背則鐫刻象徵通訊代號的聲波圖騰。表款具備80小時動力儲存的H50手動上鍊機芯驅動，結合英軍通用勤務腕表的歷史，更披上了當代軍用機能美學的外衣。

該聯名腕表訂價新台幣24,000元，將於2026年10月23日至11月8日在台帶來特殊體驗活動，活動期間不僅有10分鐘極速對戰體驗與虛寶序號卡，購表並出示遊戲憑證更可獲贈限量品牌軍毯，可洽Hamilton遠百信義A13、板橋大遠百及台中新光三越專櫃詢問。

Hamilton 卡其陸戰系列38毫米機械表，精鋼、38毫米、H-50手動上鍊機械機芯、時間顯示、80小時動力儲存，24,000元。圖／Hamilton提供

漢米爾頓（Hamilton）和熱門遊戲《現代戰爭4》推出全新聯名表，帶來新一波軍事熱浪。圖／Hamilton提供