快訊

台北市長電視辯論一次不夠？歷史證明翻轉選情一次就夠

台女河口湖遇害…網揪疑點「社群互追、代墊萬元」 死者友揭她獨遊真相

為演講踢壞桌子再道歉！作家澄清物化女性爭議 認造成傷害：錯在我

聽新聞
0:00 / 0:00

普萊斯上尉同款Hamilton亮相！全台三專櫃快閃試玩任務 明日正式開啟

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
最早提供鐵路計時的Hamilton，在兩次的世界大戰中都為軍事行動提供重要的計時設備，並與美國軍方有著不解之緣。圖／Hamilton提供
最早提供鐵路計時的Hamilton，在兩次的世界大戰中都為軍事行動提供重要的計時設備，並與美國軍方有著不解之緣。圖／Hamilton提供

隸屬瑞士斯沃琪集團的手表品牌漢米爾頓（Hamilton）近期再度重返決勝時刻的世界，攜手熱門遊戲《現代戰爭4》推出全新聯名表，將遊戲中的虛擬戰場延伸至實體專櫃，帶來新一波軍事熱浪。

擁有悠久歷史的漢米爾頓自1892年創立以來，不僅長期為軍旅部隊提供可靠計時器，更以製片人最愛的腕表品牌聞名於500多部影視作品中。品牌透過精湛製表工藝與真實敘事，持續打破疆界，完美將軍事製表傳承與遊戲文化連結在一起。

這款由遊戲靈魂人物普萊斯上尉「配戴」的卡其陸戰系列機械腕表，採38毫米噴砂黑色PVD塗層表殼，面盤融入遊戲的數字4字體與黃色細節，表背則鐫刻象徵通訊代號的聲波圖騰。表款具備80小時動力儲存的H50手動上鍊機芯驅動，結合英軍通用勤務腕表的歷史，更披上了當代軍用機能美學的外衣。

該聯名腕表訂價新台幣24,000元，將於2026年10月23日至11月8日在台帶來特殊體驗活動，活動期間不僅有10分鐘極速對戰體驗與虛寶序號卡，購表並出示遊戲憑證更可獲贈限量品牌軍毯，可洽Hamilton遠百信義A13、板橋大遠百及台中新光三越專櫃詢問。

Hamilton 卡其陸戰系列38毫米機械表，精鋼、38毫米、H-50手動上鍊機械機芯、時間顯示、80小時動力儲存，24,000元。圖／Hamilton提供
Hamilton 卡其陸戰系列38毫米機械表，精鋼、38毫米、H-50手動上鍊機械機芯、時間顯示、80小時動力儲存，24,000元。圖／Hamilton提供

漢米爾頓（Hamilton）和熱門遊戲《現代戰爭4》推出全新聯名表，帶來新一波軍事熱浪。圖／Hamilton提供
漢米爾頓（Hamilton）和熱門遊戲《現代戰爭4》推出全新聯名表，帶來新一波軍事熱浪。圖／Hamilton提供

黑色面盤中的數字與時標使用了Super-LumiNova Grade X2夜光塗料，讓極限、低光源環境中依然可辨讀時間。圖／Hamilton提供
黑色面盤中的數字與時標使用了Super-LumiNova Grade X2夜光塗料，讓極限、低光源環境中依然可辨讀時間。圖／Hamilton提供

普萊斯 快閃 漢米爾頓

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

日常也能配戴的珠寶引進頂級製作技術！寶格麗TUBOGAS寬窄收縮自如

GD權志龍助陣 遊戲代理商辣椒營運動能轉強

韓「投胎遊戲」全球爆紅！172國隨機出生 網嘆：玩到眼眶紅

支持新北創意能量、群募新品登場 產品體驗會開跑、邀市民搶先體驗

相關新聞

奢華山系這樣穿！Loro Piana頂級喀什米爾打造阿爾卑斯山的優雅

隨著冬季到來，頂級義大利面料品牌Loro Piana推出全新2026-2027年秋冬節日系列。此系列完美結合保暖性能、豐富觸感與精緻質地，帶來適合日夜場合的多元造型，以及專為滑雪後休閒時光打造的完整服飾。同步亮相的秋冬節日系列形象廣告，更遠赴科羅拉多州雪山深處的Dunton Hot Springs溫泉度假村取景，由攝影師Annemarieke Van Drimmelen掌鏡，完美捕捉廣闊雪原與私密木屋間的冬日優雅氣息。

LV頂級工藝與當代藝術巴黎大皇宮下對話 回顧14位大師致敬傳奇經典包

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）今年再度擔任「巴黎巴塞爾藝術展」（Art Basel Paris）官方合作夥伴，自2026年10月23日至25日於巴黎大皇宮（Grand Palais）的榮譽陽台隆重舉辦「Artycapucines回顧展」。適逢Capucines包款系列推出藝術演繹周年，本屆展覽匯集了14位藝術家的創作，將包款與原作並肩展出，完美展現品牌皮件精湛工藝與獨特藝術表現形式的持續對話。

普萊斯上尉同款Hamilton亮相！全台三專櫃快閃試玩任務 明日正式開啟

隸屬瑞士斯沃琪集團的手表品牌漢米爾頓（Hamilton）近期再度重返決勝時刻的世界，攜手熱門遊戲《現代戰爭4》推出全新聯名表，將遊戲中的虛擬戰場延伸至實體專櫃，帶來新一波軍事熱浪。

跟著TUDOR嗨起來！Techno知名女DJ Charlotte de Witte成品牌好友

知名電子音樂人Charlotte de Witte正式加入帝舵表大家庭，以其暗黑極簡主義音樂風格與無畏突破精神，完美詮釋品牌的Born To Dare理念。身為歷來首位在Tomorrowland主舞台壓軸演出的女性Techno音樂人，她連續七年榮膺DJ Mag全球第一Techno DJ，並創辦KNTXT及Epoque等個人音樂品牌，顛覆傳統電音藍圖。

《明星養老院》封箱場 12月登北藝中心 歌舞中笑談熟齡人生

本週末金鐘獎即將揭曉，第六次入圍的洪都拉斯能否敲響金鐘、拿下影帝，令人期待，舞台劇《明星養老院》的明星們也為他祈禱，他們將在十二月聖誕節檔期合體演出，洪都拉斯將與楊烈、郎祖筠、黃嘉千、方文琳、羅美玲、陳漢典、黃浩詠及網紅泰國娘娘，以演唱會等級的歌舞與趣味橫生的劇情，演出明星光環背後的熟齡心事，許多觀眾看過都覺得非常過癮又感動，像是一同再度走過青春。尤其這輪演出將是《明星養老院》的最終封箱場，許多劇迷都訂好票，真的是「看一場少一場」！

「現代藝術百年：莫內到馬諦斯」集結53位大師、57件真跡 10月20日預售開賣單人票400元！

一池睡蓮，如何成為莫內晚年的宏大夢想？一片金色麥田，藏著梵谷怎樣的生命思索？畢卡索筆下戴黑帽的女子，又如何同時走進他的愛情與藝術革命？富邦美術館將於2026年12月12日至2027年4月13日推出「現代藝術百年：莫內到馬諦斯─托雷多美術館珍藏展Ⅱ」，匯聚53位藝術家的57件館藏真跡，邀請觀眾從名畫背後的人生故事出發，走進改變藝術史的百年現場。展覽預售票於10月20日正式開賣，單人票400元，享原價500元八折優惠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。