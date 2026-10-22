跟著TUDOR嗨起來！Techno知名女DJ Charlotte de Witte成品牌好友

知名電子音樂人Charlotte de Witte正式加入帝舵表大家庭，以其暗黑極簡主義音樂風格與無畏突破精神，完美詮釋品牌的Born To Dare理念。身為歷來首位在Tomorrowland主舞台壓軸演出的女性Techno音樂人，她連續七年榮膺DJ Mag全球第一Techno DJ，並創辦KNTXT及Epoque等個人音樂品牌，顛覆傳統電音藍圖。

身為屢獲殊榮的百年瑞士高級腕表品牌，帝舵表自1926年創立以來，生產風格精緻優雅且精準可靠的優質機械機芯。現今旗下涵蓋Black Bay、Pelagos、1926及TUDOR Royal等經典系列。

由於具有鮮明的陽剛、運動氣息，近10年TUDOR延攬的女性品牌好有並不多見，其中2017年的首位品牌好友是國際音樂天后女神卡卡（Lady Gaga），此後2022年再新增了紐西蘭七人制女子橄欖球隊的Sarah Hirini，最後才是今年的Charlotte de Witte。

這位電音開拓者持續打破音樂界限，創下底特律Movement Festival舉辦23年來首位女性壓軸演出者紀錄，更強勢登陸邁阿密Ultra Music Festival主舞台。她曾以Raving George為藝名突破性別藩籬，其鮮明獨特的音樂風格引領她踏上Coachella與拉斯維加斯Sphere等全球最具規模的舞台，展現不羈態度。

TUDOR Black Bay 54湖水藍色款，價格店洽。圖／TUDOR提供

Charlotte de Witte曾連續七年榮膺DJ Mag全球第一Techno DJ，音樂號召力驚人。圖／TUDOR提供