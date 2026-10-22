住1晚逾2萬元！新開幕台北洲際酒店抱怨多 1碗牛肉麵要價近千掀議

眾所期待的台北洲際酒店（Inter Continental Taipei）於10月8日正式開幕，陸續有住客在社群平台分享入住經驗，卻以負面評價為大宗，包括入住流程、客房服務、設備故障等問題抱怨不斷。

台北洲際酒店座落於台北大巨蛋園區的核心位置，以347間客房與套房、7大餐飲品牌，以及洲際酒店和度假村品牌逾80年的國際旅宿視野，串聯信義商圈、松山文創園區與台北大巨蛋。

開幕不到一個月，洲際酒店的入住體驗已陸續在社群上曝光，早餐及餐廳表現獲得多數肯定，但也有不少人抱怨訂房及入住流程、客房服務收費與設備故障等問題。一名網友在Threads發文表示，一晚房價超過2萬元，辦理入住後開門竟發現房內有人正在維修，隨後又遇到房卡故障，前後更換2次、共4張房卡讓入住體驗大打折扣。另有住客反映，客房餐飲額外收取350元配送費，原本580元的牛肉麵加計10%服務費後，總價達988元，引發網友熱議。

入住撞見維修人員！房卡反覆故障

一名住客在Threads指出，從Check-in開始就接連遇到問題，進房開門後，竟發現房內有人正在維修。雖然飯店隨即協助換房，並提供行政下午茶作為補償，但後續房卡仍不斷出現問題，無法正常上樓、下樓，前後更換2次、共4張房卡，讓她相當錯愕。她也提到，以一晚2萬多元的房價來看，房內沒有水果及飲料，讓她對整體服務感到失望，甚至推薦其他飯店作為替代選擇。

客房餐飲要加配送費 牛肉麵要價近千元

除了入住流程，客房餐飲收費也成為討論焦點。一名住客分享，房內菜單看到牛肉麵售價580元，原本認為加計10%服務費尚可接受，結帳時卻發現另收350元配送費，最終總價達988元，讓他難以接受，最後決定不點餐。

該住客後續補充，相關費用在App下單結帳前才以一小行英文告知，認為收費資訊不夠醒目。他表示，客房餐飲收取服務費可以理解，但若只想點一碗牛肉麵，最後卻得支付近1,000元，實在難以下手。也有網友質疑，客房送餐額外收取配送費並不常見，飯店應清楚說明費用組成。

訂房電話1分45秒後自動斷線 住客稱「越住越累」

一名住客在臉書社團「IHG 鑽石玩家交流站」指出，因為有訂房，但遲遲未見行前歡迎信，致電酒店後，發現每通電話在轉訂房組1分45秒後會自動掛掉。這樣的客服模式讓他當傻眼，直呼「幫這間飯店debug真的很累」。

另一名全額自費入住、持有IHG基礎會籍的住客，詳細記錄開幕初期的住宿體驗。他表示，從訂房、Check-in、行政酒廊到客房服務，不少時間都花在自行詢問、確認及等待。

該住客指出，入住前不容易找到飯店電子郵件聯絡方式，客服回覆也曾延遲；辦理入住時因作業問題等待，原本期待使用的行政酒廊權益，也因房卡權限等問題而需再次確認。客房服務方面，透過系統申請備品後遲遲未收到，隔天仍得自行下樓詢問。此外，餐廳營業資訊、優惠額度使用期限及行政待遇說明也不夠清楚。

不過，他強調自己並非要針對第一線員工，櫃檯人員曾誠懇道歉，問題更可能出在整體服務流程與資訊傳達。他形容，這次入住「越住越累」，希望飯店能持續改善。

浴室雙面盆頂級標配不再

該名住客還提到，套房的浴室內只配有單面盆，加上化妝鏡缺乏照明，及浴缸使用上略顯不便，都是房間設備及設計有待改善之處。另有網友直言，台北洲際酒店從沒開幕到開幕都被罵翻，從服務態度到用餐品質、裝潢設計，裡裡外外都被批評得一無是處，「他們是業主有錢不怕賠本，還是就吃定IHG會員一定會買單？景氣這麼不好的年代，還這樣搞，真的是教科書等級的災難。」

早餐、牛排餐廳與部分服務獲肯定

儘管社群上出現不少抱怨，也有住客肯定台北洲際酒店的部分表現。前述全額自費入住的住客表示，飯店早餐種類豐富，餐點補充速度快，咖啡及蛋料理也有一定水準，整體用餐體驗令人滿意。

此外，飯店內的ROUGH CUTS餐廳也獲得好評。該住客表示，餐點品質及服務人員的介紹都讓他留下良好印象，甚至認為即使不住宿，也願意專程前往用餐；客房內的茶品、咖啡、備品及插座配置等細節，也展現一定水準。

針對開幕初期的服務問題，該住客認為，飯店硬體與餐飲並非全無可取之處，主要問題在於流程尚不熟練、資訊傳達不足，以及住客必須反覆追問才能完成需求。他並未因此完全否定飯店的價值，而是希望未來能改善相關問題。

營業資訊不明確 義式小酒館致歉

有住客反映飯店內義式小酒館NTD Eatery的營業資訊不清楚，該餐廳則在Threads回應，說明目前每天上午11時起提供內用服務，週一至週五上午8時起另有咖啡外帶，週五及週六延長營業至午夜，並為開幕初期資訊不明確致歉，表示將持續調整與優化。

至於住客對台北洲際酒店的服務、設備等方面抱怨，業者尚未作出回應。