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超模上手解構1970年代典藏符碼 GUCCI全新Jetset包 定義當代奢華

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
引領1990年代風潮的Kate Moss，去年曾為GUCCI 2026秋冬大秀壓軸走秀、驚豔四座。圖／GUCCI提供
引領1990年代風潮的Kate Moss，去年曾為GUCCI 2026秋冬大秀壓軸走秀、驚豔四座。圖／GUCCI提供

義大利時尚精品品牌古馳（GUCCI）發表《Beauty and the Bag》形象廣告新篇章，由超模Vittoria Ceretti攜手全新Jetset GG Marmont包款出鏡。在攝影雙人組Mert and Marcus拍攝下，畫面以純白色調貫穿造型與包款，精準呈現細節與輪廓。品牌自1921年於佛羅倫斯創立以來，隸屬於開雲集團，現由總裁Francesca Bellettini與創意總監Demna掌舵，持續定義當代奢華。

回顧GUCCI近年的品牌策略，核心始終圍繞工藝傳承與當代創新的平衡。從典藏符碼的重構到新型態視覺語彙的建立，品牌持續在時裝、皮件與配飾領域擴張影響力，新篇章的推進除展現GUCCI設計團隊對典藏檔案的解構能力，也為頂級精品市場在面對消費世代交替時，提供一套具延續性與識別度的範本。

Beauty and the Bag系列廣告貫穿對人與手袋連結的探討，今年3月時先由1990年代超模凱特摩絲（Kate Moss）演繹Borsetto包、Emily Ratajkowski示範Giglio包，接續6月時則由全球品牌大使aespa成員NINGNING詮釋Paparazzo包，相繼的篇章透過不同人物與包款的互動，勾勒GUCCI包款進入日常生活與風格塑造的過程。

今年10月全新的Jetset GG Marmont包款則以經典為基礎帶來嶄新詮釋，核心設計延續源自1970年代典藏檔案的Double G金屬扣飾。該符碼取自創辦人Guccio Gucci姓名字首，並與品牌經典的綠紅綠Web織帶結合，於柔軟包身交織呈現。整體設計著重於包款材質與結構的細緻呈現，展現義大利工藝在現代奢華語境下的變換與進化。

超模Vittoria Ceretti在最新GUCCI《Beauty and the Bag》形象廣告中，示範全新Jetset GG Marmont包款。圖／GUCCI提供
超模Vittoria Ceretti在最新GUCCI《Beauty and the Bag》形象廣告中，示範全新Jetset GG Marmont包款。圖／GUCCI提供

GUCCI Jetset GG Marmont包款，價格店洽。圖／GUCCI提供
GUCCI Jetset GG Marmont包款，價格店洽。圖／GUCCI提供

古馳（GUCCI）今年曾發表《Beauty and the Bag》第二篇章，邀請全球品牌大使寧藝卓（NINGNING）入鏡。圖／GUCCI提供
古馳（GUCCI）今年曾發表《Beauty and the Bag》第二篇章，邀請全球品牌大使寧藝卓（NINGNING）入鏡。圖／GUCCI提供

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