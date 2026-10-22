有行旅／紐西蘭南島 賞山湖絕景

優遊新竹峨眉，在湖景與茶園間品茗美人茶、手作苦茶油，走訪「大自然文化世界」園區，解鎖園區深藏的人文風景；在四十年造林、六十八公頃的大地農場，感受落羽松轉色的山林景致，體驗手作苦茶油棒及森林農場的自然療癒；拜訪廢墟中重生的十二寮天使教堂；品冠軍東方美人茶；旅宿精選清水模建築的拾月山房，感受隱世峨眉的祕境魅力。

2026-10-22 00:00