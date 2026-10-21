3大總舖師攜手！真珠台菜重現《請世界吃桌》6款辦桌料理　再送刮刮卡

饗賓集團旗下台菜品牌「真珠 台灣佳味」攜手《請世界吃桌》的洪俊男總舖師（阿男師）、蔡瑞成總舖師（大頭師）及林明燦總舖師（阿燦師），重現節目中人氣辦桌料理，共同推出「干貝蝦仁紅燒羹」、「毛毛蟲海大蝦」等6道期間限定料理，讓民眾能品嘗到辦桌料理的好味道。

雪梨場阿男師帶來的「干貝蝦仁紅燒羹」以細火烹調鮮蝦、干貝等豐富食材，乃是台南代表性的辦桌菜，每份588元起；「毛毛蟲海大蝦」取蝦子在辦桌文化中紅紅火火、圓滿順遂的好兆頭，將鮮蝦裹上菠菜麵衣酥炸，並以香檳杯盛裝，完整重現節目畫面，每份688元；「沙茶蜜香雞」則是選用鮮嫩雞腿肉酥炸後拌上特製蜜汁沙茶醬，入口酥脆有味，每份368元。

熊本場大頭師呈獻的「五柳枝煮思慕魚」源自台灣早期的高級料理，選用台灣虱目魚，搭配多種蔬菜與酸甜醬汁，呈現道地的辦桌風味，每份1,088元；「香菇藥膳燉雞湯」以雞肉、香菇與蒜頭慢火燉煮，凝聚鮮美精華，每份588元。紐約場阿燦師則以「福祿壽拼盤」壓軸，蝦捲、芋棗及紅糟肉三樣辦桌炸物，象徵喜慶團圓、金銀滿堂，每份888元。

五柳枝煮思慕魚，每份1,088元。圖／真珠 台灣佳味提供

福祿壽拼盤，每份888元。圖／真珠 台灣佳味提供

五柳枝煮思慕魚，每份1,088元。圖／真珠 台灣佳味提供

沙茶蜜香雞，每份368元。圖／真珠 台灣佳味提供