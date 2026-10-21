紅咖哩鱈場蟹燒餅、紫蘇軟殼蟹！海峽會「台粵蟹宴」一次獨享5種蟹蟳

秋蟹的季節到來，海峽會以《序・蟹》為題，推出秋冬台粵蟹宴。選用紅蟳、三點蟹、北海道松葉蟹、北海道鱈場蟹與軟殼蟹等5款螃蟹入饌，並結合台菜經典風味與粵菜功夫，呈現兼具傳統與創意的特色料理。

海峽會本次蟹宴料理，除以蟹蟳為主角，並搭配老陳皮、紫蘇、麻油、老薑等辛香溫潤食材調和，平衡蟹的寒涼特性，轉化為辛香溫潤的調性。開場的「紅蟳糕・茉莉蟹凍」以經典台菜為靈感，取蟹肉、蝦肉、馬蹄、鴨蛋與豬油拌勻蒸熟後酥炸，呈現豐潤細緻的風味；同場的茉莉蟹凍則選用三點蟹肉，佐以茉莉花凍的清香，襯托蟹肉本質，兩款菜餚各呈現不同表情。

「湯葉丸菊花松露」選用豆皮、馬蹄、蘿蔔等食材，以日式真丈概念，製成湯葉丸，佐以北海道松葉蟹腳，帶來細緻的和風意境。「紅咖哩鱈場蟹燒餅」取用鱈場蟹肉，搭配雞蛋與泰式紅咖哩拌炒，為蟹肉帶來強烈的個性與南洋香料風味；「紫蘇軟殼蟹佐胡蘿蔔醬」則將軟殼蟹裹覆紫蘇麵衣酥炸，搭佐以奶油炒香的胡蘿蔔醬，為軟殼蟹披上自然的草本與蔬菜甜香。

此外，套餐中也安排「老陳皮燉斑鳩」、「濃湯西魯肉蟹三鮮」、「麻油白子麵線」等菜餚，展現出多樣化的料理特色，即日起限時供應，每套3,880元。

不僅有蟹宴料理，「海峽會懷石火鍋」以清同治年間馳名的廣淵官府菜「譚家黃燜湯」為靈感主軸，推出「官府上品肚包雞鍋」套餐。湯底嚴選老母雞、金華火腿、老鴨、豬蹄、瑤柱等食材，經長時間熬製，淬取醇厚湯韻，再融入廣東、福建一帶傳統肚包雞的料理概念，將玉米雞與魚翅、花菇、花膠、瑤柱等食材填入豬肚中燉製，帶來兼具官府菜底蘊與傳統燉品的暖心佳餚，每套6,880元。

老陳皮燉斑鳩。記者陳睿中／攝影

濃湯西魯肉蟹三鮮。記者陳睿中／攝影

紅蟳糕・茉莉蟹凍。記者陳睿中／攝影

麻油白子麵線。記者陳睿中／攝影

紅咖哩鱈場蟹燒餅。記者陳睿中／攝影