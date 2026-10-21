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最時髦的70歲阿嬤Kris Jenner化身拍導演 陳沖攜女兒共同演出

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
演員陳沖與女兒許文姍演繹Ferragamo 2026 Holiday節日廣告形象。圖／Ferragamo提供
演員陳沖與女兒許文姍演繹Ferragamo 2026 Holiday節日廣告形象。圖／Ferragamo提供

義大利精品品牌Ferragamo發布2026 Holiday節日廣告形象，以「愛的喜悅」（The Joy of Loving）為主題，透過真實家庭與親密關係的故事，傳遞品牌對家庭、工藝與世代傳承的重視。表達從品牌創立到家族持續推動品牌發展至今，對於融入生活、豐富人生的情感價值的重視。創意總監Maximilian Davis表示，品牌希望呈現真正重視家庭的人們，以及彼此相處時自然流露的情感。

本次企劃由創意總監Maximilian Davis主導，Clara Cullen執導、Ilya Lipkin掌鏡，邀請美國名人Kris Jenner化身想像中的電影導演，透過紀錄片式訪談與試鏡場景，帶出不同家庭成員對愛的理解。演出陣容涵蓋不同世代與領域，包括演員陳沖與女兒許文姍、模特兒Paloma Elsesser與音樂人兄長Sage Elsesser，以及表演導師Nancy Banks與演員兒子Benny Buckley；另有音樂組合The Womack Sisters、樂團Bar Italia鼓手Jezmi Fehmi的伴侶Ch'lita，以及創意人Sofia Testino與愛犬Syko。影片藉由擁抱、相處與分享等日常片段，呈現血緣、友情、愛情與陪伴交織而成的情感連結。廣告最後由全體演員齊聚慶祝影片首映，呼應品牌跨越世代的人文精神。

節日造型則融入Ferragamo Hug Bag、Cara Bag，以及飾有水晶Gancini裝飾的緞面高跟鞋、經典Vara芭蕾平底鞋與金色細跟涼鞋。作品不僅展現品牌工藝與優雅風格，也呼應本次企劃的核心：值得珍藏的物件，往往承載著與重要之人共享的記憶，讓愛隨時間延續。

Ferragamo 2026 Holiday節日系列形象男士鞋履。圖／Ferragamo提供
Ferragamo 2026 Holiday節日系列形象男士鞋履。圖／Ferragamo提供

飾有水晶Gancini裝飾的緞面高跟鞋。圖／Ferragamo提供
飾有水晶Gancini裝飾的緞面高跟鞋。圖／Ferragamo提供

Ferragamo 2026 Holiday節日系列Hug Bag。圖／Ferragamo提供
Ferragamo 2026 Holiday節日系列Hug Bag。圖／Ferragamo提供

美國名人Kris Jenner演繹Ferragamo 2026 Holiday節日廣告形象。圖／Ferragamo提供
美國名人Kris Jenner演繹Ferragamo 2026 Holiday節日廣告形象。圖／Ferragamo提供

經典Vara芭蕾平底鞋。圖／Ferragamo提供
經典Vara芭蕾平底鞋。圖／Ferragamo提供

Ferragamo 2026 Holiday節日系列形象領帶。圖／Ferragamo提供
Ferragamo 2026 Holiday節日系列形象領帶。圖／Ferragamo提供

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