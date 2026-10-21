最時髦的70歲阿嬤Kris Jenner化身拍導演 陳沖攜女兒共同演出

義大利精品品牌Ferragamo發布2026 Holiday節日廣告形象，以「愛的喜悅」（The Joy of Loving）為主題，透過真實家庭與親密關係的故事，傳遞品牌對家庭、工藝與世代傳承的重視。表達從品牌創立到家族持續推動品牌發展至今，對於融入生活、豐富人生的情感價值的重視。創意總監Maximilian Davis表示，品牌希望呈現真正重視家庭的人們，以及彼此相處時自然流露的情感。

本次企劃由創意總監Maximilian Davis主導，Clara Cullen執導、Ilya Lipkin掌鏡，邀請美國名人Kris Jenner化身想像中的電影導演，透過紀錄片式訪談與試鏡場景，帶出不同家庭成員對愛的理解。演出陣容涵蓋不同世代與領域，包括演員陳沖與女兒許文姍、模特兒Paloma Elsesser與音樂人兄長Sage Elsesser，以及表演導師Nancy Banks與演員兒子Benny Buckley；另有音樂組合The Womack Sisters、樂團Bar Italia鼓手Jezmi Fehmi的伴侶Ch'lita，以及創意人Sofia Testino與愛犬Syko。影片藉由擁抱、相處與分享等日常片段，呈現血緣、友情、愛情與陪伴交織而成的情感連結。廣告最後由全體演員齊聚慶祝影片首映，呼應品牌跨越世代的人文精神。

節日造型則融入Ferragamo Hug Bag、Cara Bag，以及飾有水晶Gancini裝飾的緞面高跟鞋、經典Vara芭蕾平底鞋與金色細跟涼鞋。作品不僅展現品牌工藝與優雅風格，也呼應本次企劃的核心：值得珍藏的物件，往往承載著與重要之人共享的記憶，讓愛隨時間延續。

Ferragamo 2026 Holiday節日系列形象男士鞋履。圖／Ferragamo提供

飾有水晶Gancini裝飾的緞面高跟鞋。圖／Ferragamo提供

Ferragamo 2026 Holiday節日系列Hug Bag。圖／Ferragamo提供

美國名人Kris Jenner演繹Ferragamo 2026 Holiday節日廣告形象。圖／Ferragamo提供

經典Vara芭蕾平底鞋。圖／Ferragamo提供