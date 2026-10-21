The 50 Best Restaurants延伸榜單揭曉！ 上海Ling Long首入榜、排名53

全球餐飲界年度榜單再掀話題！「The 50 Best Restaurants」公布2026年度第51至100名延伸榜單，中國大陸上海餐廳「Ling Long」拿下第53名，成為本次排名最高的新上榜餐廳，緊追義大利「Uliassi」的第51名、日本大阪「La Cime」的第52名。完整年度排名將於11月4日在秘魯利馬揭曉，亞洲餐廳的國際競爭力，也成為今年榜單值得關注的焦點。

今年第51至100名榜單橫跨六大洲、25個地區與36座城市，共有50家餐廳入選，其中亞洲占17席、歐洲20席，顯示亞洲餐飲版圖在全球頂尖餐廳評選中持續受到關注。本次共有9家餐廳首度進榜，除了上海「Ling Long」（No.53），還包括新加坡「Seroja」（No.64）、首爾孫鍾元主廚的「Eatanic Garden」（No.72）、曼谷「Baan Tepa」（No.90）及北京「Lamdre」（No.92），呈現亞洲不同城市的料理實力。

日本則有5家餐廳進入延伸榜單，以大阪「La Cime」排名第52名最為突出，東京「Sazenka」（No.56）、「Narisawa」（No.59）、「Florilège」（No.61）及「Den」（No.91）也榜上有名。上海除了新上榜的「Ling Long」，「Fu He Hui」亦以第62名入選；新加坡「Burnt Ends」（No.89）、「Labyrinth」（No.98），香港「Caprice」（No.77），以及澳門「Chef Tam's Seasons」（No.73）等餐廳，也共同構成亞洲多元的高端餐飲樣貌。

歐洲仍是本次上榜餐廳最多的區域，共占20席。義大利「Uliassi」排名第51名，成為擴展榜單名次最高的餐廳；丹麥「Koan」、瑞典「Frantzén」與斯洛維尼亞「Hiša Franko」等名店也入列。值得注意的是，倫敦「The Ledbury」自2019年以來首度重返第51至100名榜單，排名第83名，為今年歐洲餐飲版圖增添另一個亮點。

美洲與非洲同樣展現不同的餐飲特色。墨西哥共有多家餐廳入選，其中「Fauna」重新回到榜單，排名第99名；南非開普敦的「Fyn」與「Salsify at the Roundhouse」則雙雙上升17名，分別位居第65名與第71名，進一步拓展榜單的地理分布。

這份延伸榜單由全球1,100多位餐飲專家投票選出，評審涵蓋主廚、美食作家及餐飲業人士，男女比例各半，每年並至少更新四分之一成員。主辦單位也與德勤合作，確保投票流程及榜單公正性。第51至100名名單率先揭曉後，全球餐飲界的目光將轉向11月4日利馬舉行的頒獎典禮，屆時年度完整排名與各項獎項將正式公布。

孫鍾元主廚掌勺的「Eatanic Garden」，也是今年的新進榜餐廳。圖／摘自IG（@jw.sson）