Lisa、艾瑪史東同款都能訂製！LV珍稀皮革暨高級訂製展 今起台北登場

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）自即日起至至10月27日止在臺北洲際酒店呈獻2026年度珍稀皮革暨高級訂製臻品展，採VIP預約鑑賞制，堪稱品牌有史以來在台展出最多高級訂製服作品的一次，特別由巴黎高級訂製部門工坊（Louis Vuitton Atelier Rare & Exceptionnel）精選多款全球獨一無二的傳奇禮服，其中包括奧斯卡影后艾瑪史東（Emma Stone）、韓國流行天團BLACKPINK成員Lisa、BTS成員j-hope的戰袍，展現全方位的工藝底蘊。

●訂製服裝

除了由巴黎高級訂製工坊為全球知名男女巨星量身打造的紅毯禮服與演唱會戰袍，亦有工坊師傅親自來台，為賓客按照喜好與需求調整設計。此次提供訂製的男女裝款式，均運用了工坊極致精巧的手工製作：例如品牌大使Lisa今年1月曾穿著於洛杉磯亮相的酒紅色的皮革迷你高腰傘狀洋裝，路易威登在柔軟的皮革上以雷射雕刻裝飾極為複雜細膩的花卉圖騰，展現率性與浪漫兼具的風格；BTS成員j-hope於巴黎演唱會上穿著的黑色鱷魚紋手工刺繡夾克，採用獨特細線盤繞珠飾工藝、耗費1,400小時手縫將近36萬顆銀色、黑色與碳灰色珠飾，完美呈獻鱷魚鱗片的錯視效果；品牌大使 Future（未來小子）登上大都會藝術博物館晚宴紅毯時時所穿著的威爾斯親王格紋運動風套裝，裝飾了工匠耗時數百小時手縫上8萬顆施華洛世奇水晶。

除了華麗的紅毯禮服，皮草與頂級大衣工藝亦是本次展覽的一大重點，其中女士訂製皮草包括三件專為港澳台市場推出、由台灣首發的皮草外套：灰色款領口周圍裝飾的彩色monogram經典圖案，運用了頂尖的皮草鑲嵌工藝；另一款專為滑雪季節設計的湖水藍雙面水貂毛大衣，內襯巧妙融入品牌經典水波紋花紋，兼具奢華質感與雙面穿著的實用機能；大口袋造型皮革短外套，在袖口、領口、口袋等裝飾柔軟皮草，設計俐落年輕。針對時髦的男士，使此次亦有一款雙面水貂毛打造的外套，一面呈現人字紋、實現內外皆為全水貂毛的頂級奢華保暖；另有一款水貂毛外套融入品牌標誌性Monogram圖騰，潮流感十足。

●女包

在女士珍稀皮革包款方面，路易威登的撒哈拉鱷魚皮系列無疑是極致工藝的展現。撒哈拉嚴選的頂級尼羅鱷腹部皮革，完整保留天然白色與兩側側邊色素沉澱的自然對比。除了呈現最原始之美的Sahara Naturel，工匠以極致耐心一筆一筆塗抹顏料，再運用獨門洗去工藝，於鱗片縫隙中留下金色或銀色光澤，分別呈獻宛如陽光灑落沙丘的「撒哈拉白日」、象徵月光映照沙漠的「撒哈拉夜晚」款。今年更推出全新藍色珍珠光澤飾面（Sahara Blue Pearl）配色，首度以此款飾面亮相的全新Pochette Rose des Vents包型，採用近年流行的寬版梯形線條，優雅輪廓極具現代美感。

路易威登最具代表性的Capucines亦換上全新飾面。名稱源自1854年品牌於巴黎開設的首間專門店，每只Capucines均需經過從壓線縫飾、手挽環圈到經典鉚釘共250道繁複工序製作。本次展場亦特別呈現Capucines Nano四入奢華典藏硬箱，箱內配有經典Malletage菱格紋內襯與化妝鏡，收納多天然珍珠與水晶刺繡的限量包款。此外，展覽中運用珠寶工藝的訂製包款，如搭配彩色水鑽鎖的Pink Pearl全新飾面Rose des Vents Mini；亦有裝飾鑲嵌珍珠母貝、天然珍珠與水鑽字母的Mini Shopper Tote撒哈拉男士鱷魚皮包。

●男包

事實上，本次展出多款兼具前衛張力與經典輪廓的男士訂製包款。訂製包款推出全新金屬光澤感叢林綠鱷魚飾面，由工匠手工塗覆香檳金與古銅色塗料，讓包身在不同光線與折射角度下幻化出兩至三種漸變色彩，款式上亦有適合單日旅行的大型經典貝殼包。經典的Mini Soft Trunk與Steamer則換上首次引進的薰衣草紫鴕鳥皮等新衫。

由男裝創意總監Pharrell Williams上任後重磅打造的Speedy P9包，迎來全新VVN鱷魚皮款，以品牌標誌性的天然植鞣革色調搭配亮眼明黃色的雙馬鞍車縫線，使鱷魚皮鱗片更顯立體飽滿且手感柔軟；同時，品牌開發出全新網版印刷技術，將經典Monogram圖案精準印製於具備立體紋路的黑色鱷魚皮革上，展現低調的極致奢華。現場亦可見今年首度發表的較大尺寸P30包款，而除了經典牛皮、鱷魚皮與鴕鳥皮之外，還有尚未正式上市的水貂毛皮草P9包款，共提供灰色與棕色兩種色彩選擇。

Speedy P9 30水貂皮提包，85萬元。圖／路易威登提供

Future未來小子著用款Les Extraordinaires卓越訂製男裝系列威爾斯親王格紋外套，264萬元；褲子，264萬元。圖／路易威登提供

由438旅行徽章拼組而成的訂製襯衫。圖／路易威登提供

Pochette Rose des Vents綠色鱷魚皮革提包，70萬5,000元。圖／路易威登提供

撒哈拉鱷魚皮革系列為路易威登珍稀皮革作品中最具特色的頂級款式。圖／路易威登提供

女士訂製皮草中有三款為台灣搶先曝光的全新設計。圖／路易威登提供

Les Extraordinaires卓越訂製男裝系列旅行紀念徽章手工拼接布塊襯衫，414萬元。圖／路易威登提供

巴黎高級訂製部門工坊的男士訂製服裝，展品包括j-hope曾登台穿過的服裝。圖／路易威登提供

品牌大使Lisa身穿短袖娃娃裙款浪漫皮裙，皮裙上綴有花朵鏤空刺繡，約46萬元。圖／路易威登提供

Speedy P9 20綠色蟒蛇皮提包，41萬1,000元。圖／路易威登提供

品牌大使Lisa身穿短袖娃娃裙款浪漫皮裙，皮裙上綴有花朵鏤空刺繡，約46萬元。圖／路易威登提供

男士訂製服裝與訂製皮草。圖／路易威登提供

Les Extraordinaires卓越訂製男裝系列海洋刺繡西裝外套，224萬元；西裝褲，171萬元。圖／路易威登提供

品牌大使Chase Infiniti出席2025年奧斯卡理事會獎頒獎典禮，白色雙層絲質緞面抹胸禮服，搭配千層絲質薄紗裙擺，約505萬元。圖／路易威登提供

Rose des Vents Mini淡粉珠光鱷魚皮革手袋，102萬元。圖／路易威登提供

Speedy P9 25鱷魚皮革提包，142萬元。圖／路易威登提供

男士訂製包款推出全新金屬光則的綠色飾面鱷魚皮革。圖／路易威登提供

全新旅行硬箱從傳統東方文化中汲取靈感，採用屏風式的折疊設計。圖／路易威登提供

路易威登2026珍稀皮革暨高級訂製臻品展自即日起至至10月27日止。圖／路易威登提供

Capucines Nano四入奢華典藏硬箱珍珠母貝Mother of Pearl主題款，344萬5,000元。圖／路易威登提供

路易威登2026珍稀皮革暨高級訂製臻品展自即日起至至10月27日止。圖／路易威登提供

品牌大使j-hope於BTS世界巡迴演唱會《ARIRANG》巴黎場身穿的訂製黑色鱷魚紋手工刺繡夾克。元。圖／路易威登提供

Speedy P9 20紅色蟒蛇皮提包41萬1,000元。圖／路易威登提供

鄭好娟身著路易威登銀色玻璃管刺繡古董灰裝飾洋裝，亮相第79屆坎城影展《Hope》首映典禮，約690萬元。圖／路易威登提供

Capucines Mini粉藍珠光撒哈拉鱷魚皮革提包，122萬元。圖／路易威登提供

Mini Shopper Tote撒哈拉鱷魚皮革鑲嵌寶石托特包，259萬元。圖／路易威登提供

巴黎高級訂製部門工坊的男士訂製服裝，展品包括j-hope曾登台穿過的服裝。圖／路易威登提供

撒哈拉鱷魚皮革系列為路易威登珍稀皮革作品中最具特色的頂級款式。圖／路易威登提供

品牌大使j-hope於BTS世界巡迴演唱會《ARIRANG》巴黎場身穿的訂製黑色鱷魚紋手工刺繡夾克。元。圖／路易威登提供