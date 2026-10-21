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好市多黑五開跑日公布了！首度延長為14天 黑鑽會員享7點半優先入場

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
美式賣場好市多年度盛事「黑色購物節」將於11月23日至12月6日登場，首度延長至14天，黑鑽卡友可提前入場。圖／台灣好市多提供
美式賣場好市多年度盛事「黑色購物節」將於11月23日至12月6日登場，首度延長至14天，黑鑽卡友可提前入場。圖／台灣好市多提供

美式賣場好市多年度盛事「黑色購物節」時間正式公布！今年活動將於11月23日至12月6日登場，首度打破過往為期7天的慣例，將購物檔期延長至14天，並同步調整會員入場時間。活動期間，黑鑽會員每天上午7時30分即可優先進場，金星及商業會員則於上午8時30分開放入場。此外，今年優惠商品每卡限購1組，從活動日期、進場資格到搶購規則都有新變化，想趁黑五撿便宜的會員，出發前務必先掌握。

好市多台灣區行銷企劃部經理劉恒嘉表示，今年黑色購物節將準備數百項優惠商品，涵蓋食、衣、住、行、育、樂等不同品類，希望透過延長促銷期間、調整入場時段及限購措施，分散人潮，讓更多會員有機會選購優惠商品，享有更舒適的購物體驗。

今年最受矚目的變化，就是黑五首度延長為期2週。過往活動集中在7天內，熱門商品往往吸引大量會員提早到場排隊，今年延長至14天後，會員可有更充裕的時間安排採購，不必將所有購物行程擠在活動前幾天。不過，優惠商品仍採限量供應，並非延長檔期就代表商品數量同步增加，熱門品項依然可能提前售完。

另一項新制則是會員分流。活動期間，黑鑽會員每天上午7時30分就能優先入場，較金星及商業會員上午8時30分的開放時間提早1小時。如果想優先挑選熱門商品的會員，可得做好準備提前升級。

依照好市多過往黑五的熱門品類，家電、3C商品、黃金鑽石、生活用品及食品等，都是會員採購清單上的常客。今年官方預告將推出數百項跨品類優惠，依照過往經驗，好市多也會提前在前一天傍晚時刻於台灣好市多官方Facebook、Instagram，以及App搶先曝光隔日的精選優惠。想買得划算又不想人擠人，提早做好功課將是搶優惠的關鍵。

好市多 黑五 黑色購物節

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