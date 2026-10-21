好市多黑五大改制！首度連辦14天、黑鑽會員早上7點半先逛

美式賣場好市多（Costco）一年一度的黑色購物節將於11月23日至12月6日登場，根據官方社群發布訊息，今年首度將過去為期7天的購物盛會延長為14天，更特別的是，歷年黑五活動期間提前至上午8時開門，今年黑鑽會員每天上午7時30分即可優先入場，金星及商業會員則於上午8時30分開放入場。透過延長促銷時間、提前營業及會員分流措施，希望讓更多會員從容選購，享受更舒適的購物體驗。

好市多台灣區行銷企劃部經理劉恒嘉表示，今年黑色購物節將於11月23日至12月6日登場，首次延長為期兩周，並準備了數百項涵蓋食、衣、住、行、育、樂的優惠商品，讓會員有更多元的選擇。活動期間也將開放黑鑽會員優先入場，希望透過分散人流以及延長優惠期間，讓會員有更好的購物體驗。此外，優惠商品每位會員限購一組，讓更多會員都能買得到、享受到優惠。

從過往黑五經驗來看，家電、3C商品、生活用品及食品等優惠經常吸引會員關注，部分熱門品項也曾出現一早排隊搶購的情況。今年好市多將購物檔期拉長至14天，搭配黑鑽會員優先入場及限購制度，讓黑五不再只是比誰先到、誰搶得快，而是希望讓更多會員能依照自己的時間規劃採購行程。好市多也提醒，今年黑色購物節各項優惠商品數量有限，售完為止，每卡限購一件，實際營業時間仍將依各賣場營運狀況調整。

隨著年底購物旺季即將到來，好市多今年透過首度延長黑五檔期、提前開放黑鑽會員入場，以及限購措施三管齊下，不僅讓年度促銷活動更具話題，也希望讓會員享受優惠的同時，擁有更便利、舒適的購物體驗。