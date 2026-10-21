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經濟好、台股強還有交屋潮加持 SOGO董座黃晴雯：今年周年慶有底氣

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
遠東SOGO今年全台七店周年慶業績目標挑戰新台幣130億元、成長12.5%。圖／遠東SOGO提供
遠東SOGO今年全台七店周年慶業績目標挑戰新台幣130億元、成長12.5%。圖／遠東SOGO提供

遠東SOGO百貨台北店周年慶即將在11月5日至11月16日加入周年慶戰局，遠東SOGO董事長黃晴雯指出「今年景氣回來了，讓SOGO周年慶具備一定的底氣」，加上台股走強、今年GDP成長率創38年來新高，加上30年來最大交屋潮帶動家電需求等利多下，今年全台七店周年慶業績目標挑戰新台幣130億元、成長12.5%，並對達標相當有信心。

黃晴雯宣布今年周年慶檔期目標130億元，較去年成長12.5%；全年業績挑戰成長10.5%。

黃晴雯談到今年周年慶的利多因素，包括經濟成長帶來外溢效果，今年台灣經濟成長非常快，雖說台灣最高收入與最低收入之間存在落差，或是某些產業像是科技業特別好，但因為這些產業特別好，股票股利發放較多，或是產業擴大人才帶動就業，對於其他的產業也是會產生帶動與外溢的效果。

另外，整體薪資成長推動基本買氣，今年1月至8月，台灣的薪資成長平均大約是2.66%，像是住宿、餐飲這些比較屬於民生第一線的消費產業，他們的薪資中位數成長高於一般薪資成長，代表這一波的薪資成長對於比較基層的工作也帶來成長的推動力。

所以，今年的買氣會在一個整體比較健康的狀態下發酵。黃晴雯認為，一般工作階層，可以有多一點點底氣；特定熱門產業有股利發放、就業機會提升或紅利獎金增多，也會有比較多的可支配所得可以投入消費。

SOGO復興館今年在精品三大天王改裝到位後，又引進了20個新的品牌。今年1月到9月的業績有11%成長，館內頂奢精品也有二成以上成長，在周年慶業績帶動下，復興館預計全年營業額可做到2023年度疫後業績高峰。

忠孝館今年也引進了40個新品牌，上半年營業額成長5%多。大巨蛋的遠東Garden City開幕後，去看演唱會、看棒球的人潮，有四成以上會進到Garden City逛逛、用餐再離開，業種以餐飲、家電表現最亮眼。黃晴雯指出，Garden City新來的客群大概是20歲到40歲，再加上年輕家庭客也會把上一代帶過來，所以它非常符合SOGO開這個店的需求、讓客群向下延伸成為品牌孵化器。

SOGO 周年慶 黃晴雯

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