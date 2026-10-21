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泰驚艷！ 台灣設計師品牌HORSE LAI以泰絲轉譯服飾與廟宇工藝

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
台灣設計師品牌HORSE LAI日前登上2026曼谷國際泰絲展。圖／HORSE LAI提供
台灣設計師品牌HORSE LAI日前登上2026曼谷國際泰絲展。圖／HORSE LAI提供

台灣時裝設計品牌HORSE LAI於2026曼谷國際泰絲展發表作品「獨角星穹」，並於10月16日在泰國曼谷登台展演。本屆展覽邀集全球逾百國設計師參與，由主辦單位提供統一的黑色泰絲布料，同時要求各國創作者從相同材質出發，融入本土文化經驗進行服裝設計。

設計師賴名浩以台灣服飾與廟宇工藝為核心，將傳統旗袍式立領、金色藤蔓刺繡與盤扣融入剪裁。結構上以腰間結飾作為支點，引導布幅向兩側與身後延展，前方銜接長幅垂帶與細緻流蘇，成功將裝飾手法轉化為整體服裝比例的關鍵。

視覺呈現上，作品在大面積黑色中對比素面與花卉暗紋布料，其中素面衣身維持清晰剪影，暗紋布料則透過摺疊與光澤變化增加層次，模特兒行走時並帶動了手臂披幅與腰間流蘇，使立領盤扣與流動的布幅形成鮮明對比，不僅將傳統文化記憶重現於當代服裝結構，展現台灣服裝設計的論述深度。

設計師賴名浩其服裝「獨角星穹」是以台灣服飾與廟宇工藝為核心，將旗袍式立領、金色藤蔓刺繡與盤扣融入細節。圖／HORSE LAI提供
設計師賴名浩其服裝「獨角星穹」是以台灣服飾與廟宇工藝為核心，將旗袍式立領、金色藤蔓刺繡與盤扣融入細節。圖／HORSE LAI提供

2026曼谷國際泰絲展由主辦單位提供統一的黑色泰絲布料，同時要求各國創作者融入自身文化經驗以進行服裝設計。圖／HORSE LAI提供
2026曼谷國際泰絲展由主辦單位提供統一的黑色泰絲布料，同時要求各國創作者融入自身文化經驗以進行服裝設計。圖／HORSE LAI提供

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