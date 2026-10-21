聽新聞
0:00 / 0:00
泰驚艷！ 台灣設計師品牌HORSE LAI以泰絲轉譯服飾與廟宇工藝
台灣時裝設計品牌HORSE LAI於2026曼谷國際泰絲展發表作品「獨角星穹」，並於10月16日在泰國曼谷登台展演。本屆展覽邀集全球逾百國設計師參與，由主辦單位提供統一的黑色泰絲布料，同時要求各國創作者從相同材質出發，融入本土文化經驗進行服裝設計。
設計師賴名浩以台灣服飾與廟宇工藝為核心，將傳統旗袍式立領、金色藤蔓刺繡與盤扣融入剪裁。結構上以腰間結飾作為支點，引導布幅向兩側與身後延展，前方銜接長幅垂帶與細緻流蘇，成功將裝飾手法轉化為整體服裝比例的關鍵。
視覺呈現上，作品在大面積黑色中對比素面與花卉暗紋布料，其中素面衣身維持清晰剪影，暗紋布料則透過摺疊與光澤變化增加層次，模特兒行走時並帶動了手臂披幅與腰間流蘇，使立領盤扣與流動的布幅形成鮮明對比，不僅將傳統文化記憶重現於當代服裝結構，展現台灣服裝設計的論述深度。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。