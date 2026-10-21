海尼根在台設廠3年拚永續！玻璃瓶回收率達92％ 打造啤酒循環新模式

從商品包裝減量到資源循環再利用，企業如何將永續理念落實在日常消費？海尼根台灣出席環境部「零售商品包裝減量5GO力」記者會，分享在台設廠三年來的綠色轉型成果，透過玻璃瓶循環使用、在地生產與物流包裝優化，減少資源消耗及碳排放，展現啤酒產業投入循環經濟的實際行動。

海尼根北亞公共事務總監郭琬蘋表示，海尼根是台灣首家導入可回收玻璃瓶的國際啤酒釀造商，目前瓶裝玻璃瓶最高可重複使用25次，搭配在地生產，累計減少逾7,000噸海運碳排放。瓶罐回收系統導入首年，回收率即達92%；物流方面則全面採用標準化啤酒籃，每年減少使用110萬個一次性紙箱，相當於減少671噸碳排放。

除了包裝循環，海尼根也將3.3噸廢玻璃重新設計利用，打造「永續星釀里程杯」，讓回收材料轉化為兼具實用性與設計感的產品。品牌強調，資源不應只有一次性用途，未來將持續配合政府政策，推動包裝減量與循環再利用。

環境部資源循環署同日於萬家福內湖店舉辦記者會，攜手零售商品包裝循環永續策略聯盟及10大品牌，集結350款包裝改善商品，並推出展售、優惠與抽獎活動，盼藉由消費者選擇帶動企業投入。此次改善方向涵蓋包裝輕量化、單一材質、使用再生料、重複循環及替代材料，例如洗衣精瓶身減重、食品包裝導入再生原料，以及以紙材取代塑膠盒。

環境部長彭啓明表示，包裝減量將朝「兩年躍進、四年翻轉、六年成主流」推進。活動自即日起至11月30日於萬家福、樂家康及大全聯等通路推出，民眾可至實體門市或萬家福線上購物選購。循環署也呼籲，消費者購物時可優先挑選包裝精簡、利於回收的商品，並自備購物袋、做好分類回收，讓日常消費成為推動資源循環的一環。

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海尼根北亞公共事務總監郭琬蘋出席環境部「零售商品包裝減量5go力」記者會。圖／海尼根台灣提供