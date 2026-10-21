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長榮航空線上旅展開跑 機票82折起、最大獎抽商務艙不限航點機票

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
2026年長榮航空線上旅展，即日起至11月15日23:59在官網舉辦，祭出最低82折的機票優惠，並舉辦「購票抽好禮」活動以及加碼不限航點商務艙機票大獎。記者黃仲明／攝影
2026年長榮航空線上旅展，即日起至11月15日23:59在官網舉辦，祭出最低82折的機票優惠，並舉辦「購票抽好禮」活動以及加碼不限航點商務艙機票大獎。記者黃仲明／攝影

長榮航空2026年ITF線上旅展今天起跑，即日起至11月15日止，限時26天推出購票優惠，台灣出發精選航線82折起，並加碼抽獎活動，最大獎為全球不限航點商務艙免費機票，另有全球50國eSIM兌換券等好禮。

長榮航空表示，旅客透過官網或EVA AIR App購買指定航線機票，即可參加線上旅展活動。短程航線方面，桃園飛香港未稅3280元起、首爾6059元起、沖繩6640元起；東南亞航線包括胡志明市4428元起、河內4838元起、曼谷4920元起。日本航線則有松山飛東京羽田，未稅11305元起。

長程航線方面， 12月1日新開航的桃園飛德里，未稅13940元起；飛布里斯本15334元起、維也納22950元起，桃園飛舊金山則為含稅27000元起。實際票價及適用日期依官網公告為準。

除了自由行優惠，長榮航空也攜手旅行社推出「魅力歐洲」、「玩美加族」及「元氣日本」團體行程。其中，德瑞法10日行程105900元起，安排鐵力士山、萊茵河遊船等景點；阿拉斯加8日極光之旅116900元起，10月31日前付訂，第2人可折3000元。日本行程則主打星野集團住宿，包括山梨八岳、熱海、下關及北海道Tomamu等地，並推出滑雪、祭典與日韓雙國旅遊產品。

長榮航空也推出無限萬哩遊會員優惠，指定洛杉磯、舊金山及達拉斯航線可享額外卡籍哩程與航段數加贈，並串聯購物、機場接送、行李寄放及旅遊體驗等合作通路累積獎勵哩程。

信用卡優惠方面，國泰世華長榮航空聯名卡指定卡別於10月21日至11月20日累計消費滿6萬元，且須包含長榮航空官網或App單筆購票滿3萬元，可享最高1800元刷卡金回饋；新卡戶再加贈500元，最高回饋2300元，限量6000名，須於指定期間登錄。

此外，2026 ITF台灣國際旅展將於11月6日至9日登場，長榮航空以「印度皇宮」為主題設置展場，迎接12月1日桃園－德里航線開航，現場規畫AI生成拍照、印度文化蓋染手作體驗及LINE官方帳號互動遊戲，邀請民眾體驗印度文化。

長榮航空 機票 旅展

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