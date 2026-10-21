長榮航空線上旅展祭82折優惠 再抽不限航點商務艙免費機票

長榮航空2026線上旅展開跑，即日起至11月5日限時26天，購買從台灣地區出發的指定航線機票，精選航線82折起，包含桃園-香港3280元起、桃園-首爾6059元起，12月1日全新開航的桃園-德里13940元起，購票除可參加線上抽獎活動，還有機會獲得長榮航空全球不限航點商務艙免費機票。

2026長榮航空線上旅展即日起至11月15日晚間11時59分止，旅客於長榮航空官網或EVA AIR App購買從台灣地區出發的指定航線機票，精選航線82折起，還可參加線上旅展「購票抽好禮」活動，就有機會獲得蝦皮商城優惠券與JetFi全球50國 eSIM 1天吃到飽兌換券雙重好禮；此外，長榮航空再加碼免費機票抽獎活動，最大獎項送出全球不限航點商務艙免費機票

指定航線包含桃園-香港最低3280元起（未稅）、桃園-首爾6059元起（未稅）、桃園-沖繩6640元起（未稅）。桃園-胡志明市4428元起（未稅）、桃園-河內4838元起（未稅）、桃園-曼谷4920元起（未稅）。

旅客最愛的日本航線，松山-羽田最低1萬1305元起（未稅）；12月1日全新開航的桃園-德里最低1萬3940元起（未稅）；另外，桃園-布里斯本1萬5334元起（未稅）、桃園-維也納2萬2950元起（未稅）、桃園-舊金山2萬7000元起（含稅）。

喜愛團體旅遊的旅客，長榮航空也聯手各大旅行社共同推出超值團體行程。歐洲部分，【德瑞法～全覽鐵力士山、萊茵河三遊船、凱旋門登頂趣、海德古堡纜車10日】售價10萬5900起，暢遊鐵力士山、萊茵河三遊船，盡覽歐洲風華。

美加行程有【阿拉斯加幸福極光之旅8日】售價11萬6900起，10月31日前付訂，第2人折扣3000元，費爾班特別安排入住珍那溫泉渡假村住一晚，品嚐阿拉斯加帝王蟹腳美味，冰雕與極地風光一次收藏。

此外，星野RISONARE系列產品全新上架，【東京星野RISONARE山海雅饗6日】保證入住星野集團RISONARE山梨八岳及熱海各1晚；【北海道星野RISONARE之宿滑雪5日】保證入住星野TOMAMU RISONARE 3晚，並包含2小時滑雪教練課程與2日滑雪活動。

【青森奧入瀨星野之宿5日】保證入駐奧入瀨溪流飯店及青森屋各2晚，並欣賞1晚祭典秀；【日韓雙國九州下關星野與時尚釜山美饌7日】保證入住星野RISONARE下關飯店，品嚐日韓道地美食。相關資訊可至網站（https://bit.ly/evaair-genkiJP）查詢。

長榮航空也指出，即將於11月6日至11月9日登場的2026 ITF台灣國際旅展，長榮航空以「印度皇宮」為主題打造華麗展場，歡慶12月1日即將開航的桃園-德里航線，現場設有印度景點的AI生成拍照區，民眾可以真人或卡通風格進行拍照，體驗搭配印度傳統服飾的精彩瞬間。

展場更特別邀請蓋染老師與現場民眾互動，分享印度文化及旅行故事，還可參與蓋染手作體驗，將DIY作品帶回家。此外，只要現場加入或出示長榮航空LINE官方帳號好友參加小遊戲，即有機會帶走各式多樣精美贈品。