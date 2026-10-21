拉亞漢堡×真・三國無雙「毛孩武將頭套」太可愛！ 4款聯名餐點新上桌

連鎖早餐「拉亞漢堡」攜手日本光榮特庫摩遊戲，以《真・三國無雙2 with 猛將傳 Remastered》為主題，推出聯名企劃「拉亞無雙」，將打造聯名包裝、4款聯名餐點與武將收藏卡，更有台灣限定的「寵物武將頭套」與「逗貓棒」，讓毛孩一起享受《真・三國無雙》的魅力。

《真・三國無雙》系列，陪玩家衝鋒陷陣超過25年，全球累積銷量突破2,400萬套。本次聯名登場的「呂布天下無雙激辣堡」是拉亞史上最辣的產品，以呂布在遊戲中的壓倒性實力為標準，先用朝天椒慢火熬出底蘊，再加入曾被金氏世界紀錄認證為全球最辣辣椒的「鬼椒」製成火辣辣醬，搭配XL勁辣雞腿排、酸種麵包、生菜與番茄，每份125元，建議依個人耐辣程度斟酌選購。

遊戲中的經典補血道具，本次也化身「無雙肉包」，表皮並烙上武將經典台詞，共有10款台詞隨機出餐，每顆35元。此外，還有「無雙烙烤雞米堡」、「赤壁之戰拼盤」同步登場，各為109、169元。

台灣限定的寵物武將週邊共有2款。10月22日率先推出「武將造型寵物頭套盲盒」共有「呂布」、「關羽」、「諸葛亮」3款。重現關羽的長鬍子，呂布冠上的長翎與諸葛亮的帽飾，適合貓咪及小型犬配戴，每個加購價350元，會員加購價320元。

11月12日登場的「武器造型逗貓棒盲盒」將逗貓棒化為「方天畫戟」、「黃龍偃月刀」與「白羽扇」，共3款型，每個加購價280元，會員加購價250元。均採盲盒設計，數量有限，售完為止。

活動期間，在門市、Laya NOW App、Uber Eats及foodpanda單筆消費每滿200元就送「真・三國無雙 武將收藏卡」一包，全系列共43款，還有機會抽中隱藏版「呂布閃卡」。Laya NOW App同步開放集印花，單筆每滿100元得一枚。集滿30枚可換寵物頭套，集滿20枚可換逗貓棒，亦可兌換總面額300元或200元的優惠券。會員以App點餐並完成線上付款，消費滿額有機會抽中「東京來回機票」、《真・三國無雙》製作人大禮包等獎項。

「武將造型寵物頭套盲盒」共有「呂布」、「關羽」、「諸葛亮」3款造型。圖／拉亞漢堡提供

「武將造型寵物頭套盲盒」共有「呂布」、「關羽」、「諸葛亮」3款造型。圖／拉亞漢堡提供

呂布天下無雙激辣堡，125元。圖／拉亞漢堡提供

無雙烙烤雞米堡，109元。圖／拉亞漢堡提供

「武器造型逗貓棒盲盒」共有「方天畫戟」、「黃龍偃月刀」與「白羽扇」。圖／拉亞漢堡提供

「武器造型逗貓棒盲盒」共有「方天畫戟」、「黃龍偃月刀」與「白羽扇」。圖／拉亞漢堡提供

「武器造型逗貓棒盲盒」共有「方天畫戟」、「黃龍偃月刀」與「白羽扇」。圖／拉亞漢堡提供

赤壁之戰拼盤，169元。圖／拉亞漢堡提供

拉亞漢堡「拉亞無雙」推出多款聯名商品。圖／拉亞漢堡提供