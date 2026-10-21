Oakley全新概念店插旗忠孝SOGO 三大品類專業機能、日系潮流一次集結

以運動太陽眼鏡、滑雪鏡聞名的Oakley，全新概念合作專門店進駐台北忠孝SOGO六樓。首度於實體空間集結品牌最具代表性的專業運動眼鏡，並延伸至服裝、配件三大品類，打造Oakley在台灣更全面、旗艦級的品牌體驗。

Oakley靠著創新科技、專業性能與極具辨識度的前衛設計，無論自行車、跑步、高爾夫、滑雪或其他戶外運動，Oakley鏡款系列一直是許多專業運動員與運動愛好者熟悉的代表裝備。

這次全新專門店的誕生，也代表品牌正式開啟For Sports × For Culture的嶄新定位，從專業運動場域出發，跨進潮流、設計與城市文化，讓Oakley不再只是一副陪伴運動員的眼鏡，也是新世代日常穿搭與自我風格的一部分。服飾部分除了有Global Line的高端機能定位的RESERVE系列，也帶來Japan Line的TRAINING系列與FGL(FieldGear Line)，滿足更都會潮流的運動機能與日系戶外機能的穿搭。

為呼應品牌不斷跨越界線，開幕特別邀請從棒球運動員跨足演藝領域的曹佑寧擔任出席嘉賓。曹佑寧也特別戴上Oakley充滿未來感的眼鏡亮相，也因爲從小打棒球，Oakley對他來說相當熟悉，過去他當棒球選手時也會購買，曹佑寧說：「它不僅是在球場上可以用，也是裝扮的一個部分」。

為慶祝全新合作專門店開幕，店內特別帶來四款合作專門店獨家鏡款，透過不同框型、鏡片色彩與設計，呈現Oakley在專業性能之外，更具潮流態度的一面。Oakley同步推出期間限定開幕慶活動，即日起至10月27日，單筆消費達標定門檻，即可獲得Oakley限定品牌好禮。

Oakley全新概念合作專門店進駐台北忠孝SOGO六樓。圖／Oakley提供

曹佑寧配戴Oakley標誌性的太陽眼鏡，並詮釋Oakley機能潮流感服飾。圖／Oakley提供

曹佑寧配戴眼鏡款，Cage Jacket系列OO9537-953709，9,400元。圖／Oakley提供

Oakley台北忠孝SOGO全新專門店獨家鏡款，Suture Jacket OO9532-953212，7,900元。圖／Oakley提供

來自Oakley Japan Line的 FGL(Field Gear Line)，保留戶外裝備的實用精神，並更自然融入城市穿搭。圖／Oakley提供